المرأة

بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 00:37
Doc-P-1405282-638909269234288941.jpg
Doc-P-1405282-638909269234288941.jpg photos 0
بعد تعرضها لعدة أزمات صحية، تدخل وزير الثقافة المصري أحمد هنو لحل أزمات الفنانة نجوى فؤاد، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، لزيارتها اليوم السبت والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجهها وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن.
تأتي هذه الخطوة عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بهدف تقديم الدعم للفنانة وتذليل أي عقبات أمامها، في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

ومن المقرر أن تضم الزيارة عدداً من ممثلي الوزارة والنقابة، حيث سيتم الاستماع بشكل مباشر إلى الفنانة والعمل على وضع حلول عملية تضمن تلبية مطالبها ودعمها.

واستغاثت فؤاد بوزير الثقافة بعد تعرضها لعدة أزمات صحية وعدم قدرتها على توفير علاجها بسبب ظروفها المالية، فضلا عن مخاوفها من طردها من شقتها بسبب قانون الإيجارات الذي أقر مؤخرا.

كما قالت الفنانة في تصريحات لـ"العربية"، إنها لم تعد تقوى على تحمل نفقات علاجها الكثيرة، خاصة أنها تعاني من إنزلاق غضروفي، وبعض المشكلات في القدم، وتحتاج لجلسات علاج طبيعي وهذا ما يكلفها نفقات عالية.

وأضافت أنها تحصل على معاش من نقابة المهن التمثيلية بقيمة 600 جنيه فقط شهريا ما يعادل 12 دولارا ، وهو مبلغ زهيد.

كما فوجئت الفنانة المصرية بأزمة جديدة وهي صدور قانون الإيجارات حيث تقيم داخل شقة سكنية بنظام الإيجار القديم، وهو الأمر الذي يرغمها على تركها وإخلائها بعد سبع سنوات، مضيفة أنها استغاثت بوزير الثقافة لحل كافة تلك المشكلات ،خاصة أنها قدمت للفن المصري كثيراً، ولا تريد أن تقيم في آخر أيام حياتها بدار للمسنين.

وتابعت الفنانة أن وزير الثقافة وعدها بحل أزمتها، والتواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، لرفع قيمة معاشها الشهري، والتكفل بنفقات العلاج.(العربية)



