30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كندة حنا تشعل المواقع بملابس الرياضة الضيقة والقصيرة (صورة)
Lebanon 24
16-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة
السورية
كندة حنا
متابعيها على "إنستغرام" بلقطة جديدة من تمارينها الرياضية، حيث ظهرت وهي تقوم بحركة Split بإتقان ملحوظ داخل قاعة رياضية.
Advertisement
وقد أظهرت الصورة قوة لياقتها البدنية ومرونتها العالية.
اللقطة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بمرونتها وانضباطها في الرياضة.
مواضيع ذات صلة
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
Lebanon 24
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
17/08/2025 08:44:38
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بملابس ضيقة.. روبي تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة (صورة)
Lebanon 24
أطلت بملابس ضيقة.. روبي تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة (صورة)
17/08/2025 08:44:38
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
17/08/2025 08:44:38
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
17/08/2025 08:44:38
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
Lebanon 24
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
01:12 | 2025-08-17
17/08/2025 01:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من نور علي إلى نادين الراسي.. هكذا تفاعل الحضور مع أصالة في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
من نور علي إلى نادين الراسي.. هكذا تفاعل الحضور مع أصالة في بيروت (فيديو)
23:52 | 2025-08-16
16/08/2025 11:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
Lebanon 24
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. سينتيا صموئيل برفقة زوجها
Lebanon 24
بالصورة.. سينتيا صموئيل برفقة زوجها
12:00 | 2025-08-16
16/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بجلطة مفاجئة بعد يوم واحد من عملية قسطرة… هذه آخر مستجدات حالة الفنانة المخضرمة
Lebanon 24
أصيبت بجلطة مفاجئة بعد يوم واحد من عملية قسطرة… هذه آخر مستجدات حالة الفنانة المخضرمة
08:31 | 2025-08-16
16/08/2025 08:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:12 | 2025-08-17
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
23:52 | 2025-08-16
من نور علي إلى نادين الراسي.. هكذا تفاعل الحضور مع أصالة في بيروت (فيديو)
23:00 | 2025-08-16
نصائح مهمة لكل فتاة لتنظيم دورتها الشهرية
12:00 | 2025-08-16
بالصورة.. سينتيا صموئيل برفقة زوجها
08:31 | 2025-08-16
أصيبت بجلطة مفاجئة بعد يوم واحد من عملية قسطرة… هذه آخر مستجدات حالة الفنانة المخضرمة
05:49 | 2025-08-16
ظهرت في مسلسلين... ممثلة شهيرة تكشف معلومات وأسرارًا جديدة عن ابنتها كايلا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24