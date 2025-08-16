Advertisement

المرأة

كندة حنا تشعل المواقع بملابس الرياضة الضيقة والقصيرة (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1405472-638909683289661981.jpeg
Doc-P-1405472-638909683289661981.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة السورية كندة حنا متابعيها على "إنستغرام" بلقطة جديدة من تمارينها الرياضية، حيث ظهرت وهي تقوم بحركة Split بإتقان ملحوظ داخل قاعة رياضية.
Advertisement
وقد أظهرت الصورة قوة لياقتها البدنية ومرونتها العالية.
اللقطة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بمرونتها وانضباطها في الرياضة.
 
مواضيع ذات صلة
بملابس ضيقة.. ياسمين صبري تلفت الأنظار خلال ممارستها الرياضة
lebanon 24
17/08/2025 08:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت بملابس ضيقة.. روبي تُثير الجدل بأغنيتها الجديدة (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 08:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة.. بسمة بوسيل تتجاوز الأزمة الصحية لابنها "آدم" (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 08:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 08:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:12 | 2025-08-17
23:52 | 2025-08-16
23:00 | 2025-08-16
12:00 | 2025-08-16
08:31 | 2025-08-16
05:49 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24