المرأة

والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية

Lebanon 24
17-08-2025 | 01:12
Doc-P-1405590-638910152106604309.png
Doc-P-1405590-638910152106604309.png photos 0
كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.
وأوضح محمد علي سليمان، في تصريحات خاصة، أن نتائج التحاليل الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة، مؤكدًا أن أنغام بخير وتتماثل للشفاء تدريجيًا.
 
وأضاف: "الحمد لله، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ومن المنتظر أن يُحدد الأطباء موعد خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

