والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
17-08-2025
01:12
كشف الموسيقار
محمد علي سليمان
، والد الفنانة
أنغام
، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.
وأوضح محمد
علي سليمان
، في تصريحات خاصة، أن نتائج التحاليل الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة، مؤكدًا أن أنغام بخير وتتماثل للشفاء تدريجيًا.
وأضاف: "الحمد لله، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ومن المنتظر أن يُحدد الأطباء موعد خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
