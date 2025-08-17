والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية



كشف الموسيقار ، والد الفنانة ، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.وأوضح محمد ، في تصريحات خاصة، أن نتائج التحاليل الطبية الأخيرة جاءت مطمئنة، مؤكدًا أن أنغام بخير وتتماثل للشفاء تدريجيًا.

وأضاف: "الحمد لله، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ومن المنتظر أن يُحدد الأطباء موعد خروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".