Advertisement

المرأة

نجمة عالمية متهمة بالسرقة

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1405863-638910678672406176.jpg
Doc-P-1405863-638910678672406176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواجه النجمة العالمية تايلور سويفت موجة من الجدل بعد الإعلان عن ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl"، والمقرر صدوره في 3 تشرين الاول 2025، إذ اتهمها عدد من المتابعين والمعلقين على الإنترنت بـ"السرقة الفنية" بسبب التشابه الكبير بين طابع الألبوم الجديد وأعمال سابقة لكل من بريتني سبيرز وكايلي مينوغ.
Advertisement

ويعكس الألبوم الجديد تحولًا لافتًا في مسيرة سويفت، حيث تنتقل من الأغاني ذات الطابع الشخصي والعاطفي إلى بوب استعراضي لامع يشبه إلى حد كبير أسلوب نجمات مطلع الألفية.

وأثارت الصور الترويجية، والغلاف الرسمي، وبعض مشاهد الفيديو كليب، ضجة واسعة، حيث أشار معجبون إلى وجود تشابه بصري وفني مع إطلالات شهيرة لسبيرز ومينوغ.

مواضيع ذات صلة
طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!
lebanon 24
18/08/2025 01:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قطعت رأس حبيبها... نجمة تلفزيون شهيرة متّهمة بجريمة مروّعة (صور)
lebanon 24
18/08/2025 01:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة مُفاجئة لإليسا.. مُتهمة بالسرقة! (صورة)
lebanon 24
18/08/2025 01:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مُتهمة بالسرقة.. فضيحة تُطارد طليقة أحمد السقا إلكيم التفاصيل (صور)
lebanon 24
18/08/2025 01:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:46 | 2025-08-17
09:30 | 2025-08-17
07:50 | 2025-08-17
05:59 | 2025-08-17
02:34 | 2025-08-17
01:12 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24