المرأة
نجمة عالمية متهمة بالسرقة
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه النجمة العالمية
تايلور
سويفت
موجة من الجدل بعد الإعلان عن ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl"، والمقرر صدوره في 3 تشرين الاول 2025، إذ اتهمها عدد من المتابعين والمعلقين على الإنترنت بـ"السرقة الفنية" بسبب التشابه الكبير بين طابع الألبوم الجديد وأعمال سابقة لكل من
بريتني سبيرز
وكايلي مينوغ.
ويعكس الألبوم الجديد تحولًا لافتًا في مسيرة سويفت، حيث تنتقل من الأغاني ذات الطابع الشخصي والعاطفي إلى بوب استعراضي لامع يشبه إلى حد كبير أسلوب نجمات مطلع الألفية.
وأثارت الصور الترويجية، والغلاف الرسمي، وبعض مشاهد الفيديو كليب، ضجة واسعة، حيث أشار معجبون إلى وجود تشابه بصري وفني مع إطلالات شهيرة لسبيرز ومينوغ.
