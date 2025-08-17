نجمة عالمية متهمة بالسرقة

Advertisement

تواجه النجمة العالمية موجة من الجدل بعد الإعلان عن ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl"، والمقرر صدوره في 3 تشرين الاول 2025، إذ اتهمها عدد من المتابعين والمعلقين على الإنترنت بـ"السرقة الفنية" بسبب التشابه الكبير بين طابع الألبوم الجديد وأعمال سابقة لكل من وكايلي مينوغ.ويعكس الألبوم الجديد تحولًا لافتًا في مسيرة سويفت، حيث تنتقل من الأغاني ذات الطابع الشخصي والعاطفي إلى بوب استعراضي لامع يشبه إلى حد كبير أسلوب نجمات مطلع الألفية.وأثارت الصور الترويجية، والغلاف الرسمي، وبعض مشاهد الفيديو كليب، ضجة واسعة، حيث أشار معجبون إلى وجود تشابه بصري وفني مع إطلالات شهيرة لسبيرز ومينوغ.