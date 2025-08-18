"مضاني على إيصالات أمانة على بياض".. طليقة فنان شهير تستغيث وتكشف ما فعله بها (فيديو)



وقالت شمس في الفيديو: "هذا البلاغ رقم 46 في قضيتي ضد سعد الصغير، وأطالب والنائب العام التحقيق في قضيتي، أنا طليقة محمود سعد حنفي ، المعروف بسعد الصغير، تم خطفي، وابنتي تم تقطيعها، خطفوني من إسكندرية للقاهرة وقطعوا ابنتي، من فضلكم حققوا في قضيتي ضد المدعو الإرهابي القاتل، خطفني وقطع ابنتي، ومضاني وصولات أمانة على بياض، وعقد زواج أنه تزوجني ولم يمسني".



وأضافت: "عندما تم أخذي من إسكندرية للقاهرة، ذهبت الى حي الأشجار في فيلته، طوال الطريق كنت أتعرض للضرب بالشلاليت والجزمة في وجهي، ومضاني على وصولات الأمانة".



وأكملت: "جاء لي بلطجية عندما عرفوا أنني في المستشفى، وقال لي لو لم أنزل وأتنازل سأجعلهم يقتلون أختك وأخوك، وأطالب بشهادة مدير الأمن ووكيل الذي حقق معي".

وأكملت: "جاء لي بلطجية عندما عرفوا أنني في المستشفى، وقال لي لو لم أنزل وأتنازل سأجعلهم يقتلون أختك وأخوك، وأطالب بشهادة مدير الأمن ووكيل الذي حقق معي".



وأكملت: "لا أفهم كيف نقابة مهن التمثيل والموسيقى تشغل هؤلاء، عندما يكون هناك شخص قاتل ويتاجر في المخدرات، ويتعاطي، ويتزوج عرفيًا، ويستخدم السلاح والآثار".



وأردفت: "زوجة أخيه الذي توفي قتلت ابنتها أيضًا وهي حامل، لكن الفرق أن ابنتي تم تقطيعها، ورأيت كف يديها ورأيت خمس أصابع، وأنا إنسانة ، وهذه بلدي، وأريد أن أعود بلدي معززة مكرمة".



وأكملت قائلة: "المجرم والقاتل الإرهابي كلما أفتح القضية يدفع ملايين ويغلقها، وبناشد حقوق الإنسان، أنا إنسانة تعرضت لتهتك في الرحم، وفقدت حياتي وعملي، بسبب مجرم يحصل على تصريح للغناء ويفعل كل شيء بالمال، ويدفع رشاوى بملايين، أنا ليس لدي هذه الملايين، ولا أملك واسطات أو علاقات أو أموال".



واختتمت: "قاتل الأطفال يستحق الإعدام، أتمنى أن أعود بلدي وهو يتحاسب".



وبدأت الخلافات بين ، عندما أعلنت شمس ارتباطها بالصغير بشكل غير معلن، قبل أن تتطور الأمور لاحقا إلى نزاعات علنية اتخذت طابع الفضائح الإعلامية.



وبلغت الخلافات بين الطرفين ذروتها حين اتهمت شمس سعد الصغير بالتعدي عليها واحتجازها، وهي التي وصلت إلى أروقة المحاكم وأثارت جدلًا واسعًا.



