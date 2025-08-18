30
تيسي أوليسيه-أمايز.. من الرياضيات إلى تصميم الأزياء العالمية!
Lebanon 24
18-08-2025
|
23:00
A-
A+
تسيطر المصممة النيجيرية تيسي أوليسيه-أمايز، شقيقة أسطورة كرة القدم صنداي أوليسيه، على أنظار عالم الأزياء الأميركي بتصاميمها المبتكرة التي تمزج بين الثقافة الإفريقية واللمسات العصرية، عبر علامتها "Tesslo" المتخصصة في قماش أنقرة التقليدي.
وتصف أوليسيه-أمايز إبداعها بأنه "رياضيات على القماش"، حيث توظف مفاهيم هندسية مثل نظرية فيثاغورس في تصميماتها، لابتكار أوهام بصرية وأشكال رباعية الأبعاد. في مجموعتها “من
أفريقيا
إلى العالم”، تستوحي تصاميمها من الأهرامات
المصرية
ومن رموز ثقافة الإيغبو، مستخدمة المخاريط والأنماط الهندسية المعقدة.
بدأت رحلتها في
المملكة
المتحدة بدراسة إدارة منتجات الأزياء في جامعة ميدلسكس بلندن، ثم عادت إلى نيجيريا لتفوز بجائزة أفضل مصممة في البلاد عام 2006. لاحقاً، انتقلت إلى
الولايات المتحدة
حيث عززت حضورها في مهرجانات مثل Ankara Festival Los Angeles و Philly Fashion Week، لتصبح من أبرز الأصوات التي تعيد تعريف الأزياء الإفريقية في الخارج.
رغم أن جذور تصاميمها متأصلة في إفريقيا، ترفض أوليسيه-أمايز حصرها تحت مسمى "الموضة الإفريقية"، مؤكدة أنها تريد أن تُعرف كعلامة تجارية عالمية. تقول: "لا أريد أن يتم وضعي في صندوق. أطمح لأن تُعرض تصاميمي في متاجر كبرى مثل هارودز أو مايسي".
تصاميمها لفتت أنظار مشاهير من بينهم الممثلة النيجيرية فولكي أولوو فوييكو، ومؤثرة الموضة الأميركية جوديث بويد. كما تلقت طلبات خاصة من منسقي أزياء عالميين، مما رسّخ مكانتها كمصممة صاعدة بقوة في السوق الأميركية.
وإلى جانب عملها، أطلقت مشروع "أستاذة الموضة" لتدريب المصممين الشباب عبر جلسات على إنستغرام، لتعليمهم أساسيات الصناعة وكيفية تسعير منتجاتهم، بهدف تمكين جيل جديد من المصممين الأفارقة.
بهذا، تخرج تيسي أوليسيه-أمايز من ظل شقيقها النجم الكروي، لتصنع لنفسها هوية عالمية في عالم الموضة، تجمع بين الجذور الإفريقية والطموح الكوني.
