تيسي أوليسيه-أمايز.. من الرياضيات إلى تصميم الأزياء العالمية!

تسيطر المصممة النيجيرية تيسي أوليسيه-أمايز، شقيقة أسطورة كرة القدم صنداي أوليسيه، على أنظار عالم الأزياء الأميركي بتصاميمها المبتكرة التي تمزج بين الثقافة الإفريقية واللمسات العصرية، عبر علامتها "Tesslo" المتخصصة في قماش أنقرة التقليدي.وتصف أوليسيه-أمايز إبداعها بأنه "رياضيات على القماش"، حيث توظف مفاهيم هندسية مثل نظرية فيثاغورس في تصميماتها، لابتكار أوهام بصرية وأشكال رباعية الأبعاد. في مجموعتها “من إلى العالم”، تستوحي تصاميمها من الأهرامات ومن رموز ثقافة الإيغبو، مستخدمة المخاريط والأنماط الهندسية المعقدة.بدأت رحلتها في المتحدة بدراسة إدارة منتجات الأزياء في جامعة ميدلسكس بلندن، ثم عادت إلى نيجيريا لتفوز بجائزة أفضل مصممة في البلاد عام 2006. لاحقاً، انتقلت إلى حيث عززت حضورها في مهرجانات مثل Ankara Festival Los Angeles و Philly Fashion Week، لتصبح من أبرز الأصوات التي تعيد تعريف الأزياء الإفريقية في الخارج.