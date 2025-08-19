Advertisement

المرأة

نجمة شابة تستعرض حملها بطفلها الثاني… شاهدوا الصورة

Lebanon 24
19-08-2025 | 13:00
Doc-P-1406640-638912306539318310.png
Doc-P-1406640-638912306539318310.png
استعرضت النجمة الشابة فانيسا هادجنز حملها بطفلها الثاني في أحدث ظهور لها.
ونشرت هادجنز صورة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية بلوزة قصيرة أثناء حضورها حفل روفوس دو سول في لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.

وأكملت إطلالتها ببنطال جينز واسع الساقين ومنخفض الخصر، وحذاء أسود سميك، بالإضافة إلى معطف من جلد الغزال




فيديو
