المرأة

بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:45
علّق زوج الفنانة وفاء عامر على الأزمة والادعاءات التي طالت زوجته بشأن اشتراكها في تجارة غير مشروعة، مدافعًا عنها ومهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روّج للشائعات والكلام الكاذب.
وقال فوزي في تصريحات صحافية: "حصل عليها ادعاءات وكلام خاص بالسمعة وبالشرف وبالذمة، وهي معروفة بالإنسانية هل لما يطلع عليها الكلام ده كله المفروض تسكت؟، وهناخد حقها بالقانون، وهي بالفعل واخدة إجراءات قانونية".


وعلى جانب آخر، كانت وفاء عامر، قد تصدرت المشهد الفني خلال الفترة الماضية، بسبب أزمتها الأخيرة وادعاءات اشتراكها في تجارة الأعضاء بجانب شائعات مغادرتها مصر، وأكّد محامي الفنانة أنها لم تغادر مصر خلال الفترة الأخيرة، وأشار الى أنها ستتّخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من يسيء إليها أو يدعي عليها زورًا، مشيرًا الى أن آخر هذه الادعاءات كان من شخص ادعى بيع كليته بمساعدة الفنانة وفاء عامر.


وأضاف أن الجهات المختصة قامت بالتحري عن الواقعة المدعاة، وتبين عدم صحة ما ادعاه هذا الشخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده من قبل النيابة العامة لنشره أخبارًا وادعاءات كاذبة.
