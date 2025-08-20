29
متفرقات
مستحضرات تعبئة التجاعيد: بديل سحري للبوتوكس ونتائج فورية
Lebanon 24
20-08-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبحت مستحضرات تعبئة التجاعيد من الحلول الرائجة في عالم العناية بالبشرة، إذ توصف بأنها بديل فعّال وآمن لحقن
البوتوكس
والفيلر، وتمنح نتائج سريعة من دون تدخل تجميلي جراحي.
تأتي هذه المستحضرات عادة على شكل أمبولات صغيرة أو أقلام دقيقة، وتُستعمل مباشرة على الخطوط والتجاعيد في الوجه، خصوصًا في مناطق
الجبهة
، محيط العينين، والثنيات الأنفية الشفوية.
وتعتمد تركيبتها على مكونات متعددة أبرزها:
- البيبتيدات التي تعمل على استرخاء العضلات وتخفيف التجاعيد السطحية.
- حمض الهيالورونيك بأوزان جزيئية مختلفة لملء التجاعيد وترطيب البشرة.
- الباكوتشيول كبديل طبيعي للريتينول، يحفّز إنتاج الكولاجين ويعزز مرونة الجلد.
طريقة الاستعمال:
يُنصح بتطبيق هذه المستحضرات صباحًا ومساءً قبل الكريمات المرطبة، مع تدليك المنطقة برفق لمساعدة المكونات على التغلغل. بعض العبوات مجهّزة بأطراف دوارة لتوفير تدليك إضافي يعزز الفعالية.
النتائج المتوقعة:
- تأثير مملّس فوري يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.
- ترطيب عميق بفضل حمض الهيالورونيك.
- تعزيز متانة البشرة ومرونتها عبر تحفيز الكولاجين والإلستين.
وتتوفر المستحضرات بعدة أنواع:
- ذات مفعول فوري يُستخدم كـ"برايمر" قبل المكياج.
- ذات مفعول طويل الأمد للاستعمال اليومي.
- مستحضرات موجهة لمناطق محددة كالعيون أو الجبهة.
ويؤكد الخبراء أن المواظبة على الاستعمال مرتين يوميًا لمدّة شهر على الأقل تمنح نتائج ممتازة، وإن كانت تحتاج وقتًا أطول مقارنة بحقن البوتوكس.
متفرقات
المرأة
