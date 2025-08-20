27
جنا الأشقر تطل بدور مختلف في مسلسل "للعدالة وجه آخر"
Lebanon 24
20-08-2025
|
15:30
تشارك الفنانة الشابة جنا الأشقر، فى مسلسل للعدالة وجه أخر، و المقرر عرضة على إحدى المنصات الرقمية الفترة المقبلة من تأليف عمرو الدالى، وإخراج
محمد يحيى
مورو.
وتظهر جنا بشخصية " دينا" خلال أحداث المسلسل وهى بتدرس فى الجامعة ومن جروب شلة الجامعة، وقالت جنا، "بدأت التصوير من نصف شهر 7 وشخصية دينا مختلفة وجديدة عليا ولم أقدمها من قبل ولها أبعاد مختلفة وكواليس المسلسل كلها حب ودعم وضحك".
