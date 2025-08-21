31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مُتابعة حسدتها على زوجها ووصفتها بـ"أم حولة".. هكذا ردت عليها الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
21-08-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدمت الفنانة
المصرية
إيناس
عز الدين على
نشر رسالة من إحدى متابعيها تتنمر عليها وتحسدها فيها على زوجها.
Advertisement
وجاء في نص الرسالة التي بعثتها إحدى متابعات
عز الدين
: "حظ الوحشة دايمًا حلو.. وأنتي استغفر الله.. شكلك يقرف وحظك نار.. إحنا الحلوين كفاية علينا حلاوتنا بس.. نحمد الله على الجمال اللي إنتي مش طايلاه وأكيد
جوزك
بيجبر بخاطرك وأكيد بيعشق الحلوة.. الله جميل يحب الجمال يا أم ضب يا حولة".
فردت إيناس في فيديو لها عبر حسابها على
فيسبوك
بالقول: "بحمد ربنا على أنه لما خلقني، خلق جوايا قلب بيفرح وبيحب الخير لكل الناس.. لما بشوف اتنين بيحبوا بعض بحس بفرحة. مع كل نظرة لحد سعيد بحس بالسعادة.. وبحس بشفقة غير طبيعية لما أشوف حد بيكره الخير للناس أو يحقد عليها أو يحاسب الناس على ظروفها".
وتابعت: "أنا واحدة حظي وحش في صحتي. ولو شفت حد بصحته مش بحسده.. بالعكس بدعيله.. وحظي وحش في بعض أفراد أسرتي ولو شفت أسرة مترابطة مش بقول يا بختها أو يا بخته.. لكن بفرح وبقول يا رب ماحدش يدوق إحساس وحش في الدنيا.. فبلاقي ربنا بيعوضني من ناحية تانية.. ولما بشوف علاقة سوية وزوج وزوجة بيربوا عيالهم بطريقة محترمة. بكون فرحانة".
وأضافت: "أنا مشفقة على أي أنسان بيشيل في قلبه حسد وحقد واستكتار وغل.. لكن بقول لنفسي لو جواك نضيف كان ربنا أدالك على قد ضميرك. هي بتحسدني على جوزي وأني وحشة وحولة والحلو اللي زيها حظه في الأرض.. بس عاوزة أقولها الجمال مش شكل.. وربنا ما خلقش حد وحش الله جميل يحب الجمال".
وختمت بالقول: "ربنا قال الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات.. أنا ربنا رزقني برجل محترم ويتمنالي الرضا، ولو يطول يشيلني من على الأرض هيعمل كده.. أكيد السواد اللي جواكي طالع في حياتك. نضفوا قلوبكم علشان حياتكم تنضف.. في ناس جمالها عادي وتبص في وشهم تبارك الله.. وفي ناس جميلة وتبص في وشهم تحس إنك مقبوض، نضفوا قلبكو علشان الناس تشوفكم حلوين.. أنتم شياطين على الأرض.. كفانا الله شركم.. الله يعين اللي حوالين الناس دي".(نيوز روم)
مواضيع ذات صلة
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
21/08/2025 13:06:08
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها: "الحمدالله اني مخلفتش" (فيديو)
21/08/2025 13:06:08
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
روته ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
Lebanon 24
روته ينفي وصفه لترامب بـ"الأب"
21/08/2025 13:06:08
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
Lebanon 24
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
21/08/2025 13:06:08
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير أممي:الفجوة بين الجنسين في سوق العمل كبيرة!
Lebanon 24
تقرير أممي:الفجوة بين الجنسين في سوق العمل كبيرة!
05:58 | 2025-08-21
21/08/2025 05:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026
04:13 | 2025-08-21
21/08/2025 04:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة عفوية تجمع الملكة رانيا والعاهل الأردني.. وتفاعل كبير للجمهور
Lebanon 24
لقطة عفوية تجمع الملكة رانيا والعاهل الأردني.. وتفاعل كبير للجمهور
23:41 | 2025-08-20
20/08/2025 11:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُنصح بتجنب الليزر خلال الحمل؟
Lebanon 24
لماذا يُنصح بتجنب الليزر خلال الحمل؟
23:00 | 2025-08-20
20/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنا الأشقر تطل بدور مختلف في مسلسل "للعدالة وجه آخر"
Lebanon 24
جنا الأشقر تطل بدور مختلف في مسلسل "للعدالة وجه آخر"
15:30 | 2025-08-20
20/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:58 | 2025-08-21
تقرير أممي:الفجوة بين الجنسين في سوق العمل كبيرة!
04:13 | 2025-08-21
للمرة الثالثة.. ياسمين عبد العزيز مع هذا الفنان في رمضان 2026
23:41 | 2025-08-20
لقطة عفوية تجمع الملكة رانيا والعاهل الأردني.. وتفاعل كبير للجمهور
23:00 | 2025-08-20
لماذا يُنصح بتجنب الليزر خلال الحمل؟
15:30 | 2025-08-20
جنا الأشقر تطل بدور مختلف في مسلسل "للعدالة وجه آخر"
13:00 | 2025-08-20
مي كساب: ألبومي المقبل سيكون مختلفًا شكلًا ومضمونًا
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 13:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24