وجاء في نص الرسالة التي بعثتها إحدى متابعات : "حظ الوحشة دايمًا حلو.. وأنتي استغفر الله.. شكلك يقرف وحظك نار.. إحنا الحلوين كفاية علينا حلاوتنا بس.. نحمد الله على الجمال اللي إنتي مش طايلاه وأكيد بيجبر بخاطرك وأكيد بيعشق الحلوة.. الله جميل يحب الجمال يا أم ضب يا حولة".



وتابعت: "أنا واحدة حظي وحش في صحتي. ولو شفت حد بصحته مش بحسده.. بالعكس بدعيله.. وحظي وحش في بعض أفراد أسرتي ولو شفت أسرة مترابطة مش بقول يا بختها أو يا بخته.. لكن بفرح وبقول يا رب ماحدش يدوق إحساس وحش في الدنيا.. فبلاقي ربنا بيعوضني من ناحية تانية.. ولما بشوف علاقة سوية وزوج وزوجة بيربوا عيالهم بطريقة محترمة. بكون فرحانة".



وأضافت: "أنا مشفقة على أي أنسان بيشيل في قلبه حسد وحقد واستكتار وغل.. لكن بقول لنفسي لو جواك نضيف كان ربنا أدالك على قد ضميرك. هي بتحسدني على جوزي وأني وحشة وحولة والحلو اللي زيها حظه في الأرض.. بس عاوزة أقولها الجمال مش شكل.. وربنا ما خلقش حد وحش الله جميل يحب الجمال".



وختمت بالقول: "ربنا قال الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات.. أنا ربنا رزقني برجل محترم ويتمنالي الرضا، ولو يطول يشيلني من على الأرض هيعمل كده.. أكيد السواد اللي جواكي طالع في حياتك. نضفوا قلوبكم علشان حياتكم تنضف.. في ناس جمالها عادي وتبص في وشهم تبارك الله.. وفي ناس جميلة وتبص في وشهم تحس إنك مقبوض، نضفوا قلبكو علشان الناس تشوفكم حلوين.. أنتم شياطين على الأرض.. كفانا الله شركم.. الله يعين اللي حوالين الناس دي".(نيوز روم)