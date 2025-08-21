"إسكاراموزا": راكبات الخيل المكسيكيات يتألّقن بالفساتين التقليدية تحت حرارة 40 درجة

رغم وصول الحرارة أحياناً إلى 40 درجة مئوية، تواصل مجموعة من النساء المكسيكيات ارتداء فساتين ثقيلة وأنيقة أثناء أدائهن لمناورات رشيقة وخطيرة على ظهور خيولهن، في عروض مذهلة تُعرف باسم "إسكاراموزا"، وهي جزء من رياضة "شاريريا" الوطنية المكسيكية التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً.

Advertisement





هذا النسائي الفريد وثّقه المصور الأميركي-المكسيكي آدم بريتو ضمن مشروعه الفوتوغرافي "La Luna Escondida" (القمر المخفي)، الذي يهدف لإعادة اكتشاف التراث المكسيكي وتسليط الضوء على القوة والأنوثة في آن واحد.



وقال بريتو في مقابلة مع CNN بالعربية: "لم أكن على دراية بهذه الرياضة خلال نشأتي. ومن خلال المشروع اكتشفت أن الكثير من المكسيكيين لا يعرفون أنها تُمارس حولهم". هذا النسائي الفريد وثّقه المصور الأميركي-المكسيكي آدم بريتو ضمن مشروعه الفوتوغرافي "La Luna Escondida" (القمر المخفي)، الذي يهدف لإعادة اكتشاف التراث المكسيكي وتسليط الضوء على القوة والأنوثة في آن واحد.وقال بريتو في مقابلة مع CNN بالعربية: "لم أكن على دراية بهذه الرياضة خلال نشأتي. ومن خلال المشروع اكتشفت أن الكثير من المكسيكيين لا يعرفون أنها تُمارس حولهم".





وتؤدي الراكبات مناورات متنوعة تكريماً للمقاتلات خلال المكسيكية، بفساتين تقليدية تُعرف باسم "أديلينا"، نسبةً إلى شخصية فلكلورية من تلك الحقبة. ورغم صعوبة الأداء تحت الحرارة، تؤكد المشاركات أنهن "لا يعتدن على الأمر أبداً، لكنهن تعلّمن كيف يتعايشن معه". وتؤدي الراكبات مناورات متنوعة تكريماً للمقاتلات خلال المكسيكية، بفساتين تقليدية تُعرف باسم "أديلينا"، نسبةً إلى شخصية فلكلورية من تلك الحقبة. ورغم صعوبة الأداء تحت الحرارة، تؤكد المشاركات أنهن "لا يعتدن على الأمر أبداً، لكنهن تعلّمن كيف يتعايشن معه".





لم يكتف بريتو بتوثيق المنافسات، بل رصد أيضاً لحظات حميمة خلف الكواليس، مثل تجديل الشعر، أو الدعاء قبل الدخول إلى الساحة، أو المساعدة في تجهيز الخيول. ويقول المصور: "التمكين لا يكمن فقط في الأداء على الخيل، بل في الجهد الجماعي وروح العائلة التي تجمعهن".



ويصف بريتو هذه الصور بأنها "رسالة حب لنساء "، مؤكداً أن مشروعه بات أكثر أهمية في وقتٍ تتعرض فيه المجتمعات اللاتينية للاستهداف المتكرر. لم يكتف بريتو بتوثيق المنافسات، بل رصد أيضاً لحظات حميمة خلف الكواليس، مثل تجديل الشعر، أو الدعاء قبل الدخول إلى الساحة، أو المساعدة في تجهيز الخيول. ويقول المصور: "التمكين لا يكمن فقط في الأداء على الخيل، بل في الجهد الجماعي وروح العائلة التي تجمعهن".ويصف بريتو هذه الصور بأنها "رسالة حب لنساء "، مؤكداً أن مشروعه بات أكثر أهمية في وقتٍ تتعرض فيه المجتمعات اللاتينية للاستهداف المتكرر.

(CNN)