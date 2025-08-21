Advertisement

المرأة

رانيا عيسى تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من دبي

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:00
نشرت الممثلة رانيا عيسى مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، خلال تواجدها في دبي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.
وارتدت عيسى جمبسوت أسود مزينًا بنقاط بيضاء، تميّز بتصميم كلاسيكي عصري وأكمام منتفخة من الساتان، نسّقته مع حذاء متطابق.
وقد تفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، مشيدين بجمالها وأناقتها.

 
