رانيا عيسى تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من دبي

نشرت الممثلة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، خلال تواجدها في دبي، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.وارتدت أسود مزينًا بنقاط بيضاء، تميّز بتصميم كلاسيكي عصري وأكمام منتفخة من ، نسّقته مع حذاء متطابق.وقد تفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، مشيدين بجمالها وأناقتها.