إطلالة ناعمة لسارة أبي كنعان تسرق قلوب المتابعين (صورة)
Lebanon 24
21-08-2025
|
15:11
A-
A+
شاركت النجمة
سارة أبي كنعان
متابعيها على إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا ناعمًا بلون البيج الشفاف بقصّة أنثوية هادئة أبرزت نعومة حضورها.
ولاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي أثنى على رقيّها وجمالها الطبيعي، معتبرين أنها تزداد تألقًا في كل ظهور جديد.
