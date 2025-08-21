Advertisement

المرأة

إطلالة ناعمة لسارة أبي كنعان تسرق قلوب المتابعين (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1407538-638914114563776389.jpg
Doc-P-1407538-638914114563776389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت النجمة سارة أبي كنعان متابعيها على إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا ناعمًا بلون البيج الشفاف بقصّة أنثوية هادئة أبرزت نعومة حضورها.
Advertisement
ولاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي أثنى على رقيّها وجمالها الطبيعي، معتبرين أنها تزداد تألقًا في كل ظهور جديد.
 
مواضيع ذات صلة
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
lebanon 24
22/08/2025 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)
lebanon 24
22/08/2025 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة بيضاء تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق شاهدوا الصور
lebanon 24
22/08/2025 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جيسيكا عازار وشقيقتها بإطلالة ساحرة وتعليقات المتابعين: "بتشبهو بعض كتير"
lebanon 24
22/08/2025 02:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-08-21
09:00 | 2025-08-21
05:58 | 2025-08-21
04:13 | 2025-08-21
03:06 | 2025-08-21
23:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24