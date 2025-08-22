27
متفرقات
رغم الجدل القانوني.. بلايك لايفلي تستعد لفيلم جديد
Lebanon 24
22-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد النجمة الأميركية بلايك لايفلي لخوض تجربة جديدة في فيلم كوميدي رومانسي بعنوان قائمة البقاء، من إنتاج شركة "ليونزغيت"، المنتجة لأفلام بارزة مثل الشفق وألعاب الجوع.
تجسد
بليك
شخصية "آني"، التي تضطر إلى التعاون مع "تشوبر لين" لإنتاج برنامج واقعي عن البقاء في الطبيعة. غير أن الأحداث تنقلب رأساً على عقب عندما يعلقان معاً في
جزيرة
معزولة، لتكتشف آني أن مهارات تشوبر ليست كما يصوّرها للجمهور، ما يجبرهما على العمل سوياً من أجل النجاة.
وبحسب موقع Deadline، لم يُحدد بعد الممثل الذي سيشارك بليك البطولة بدور "تشوبر"، فيما جرى ترشيح المنتج الحائز جائزة الأوسكار مارك بلات لهذا الدور.
إعلان الفيلم جاء في وقت تخوض فيه بليك معركة قانونية مع الممثل والمخرج جاستن بالدوني، الذي رفع ضدها دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار متهماً إياها بالتحرش والتشهير. إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، فيما أكدت بليك عبر "إنستغرام" التزامها بالدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن من أي تجاوزات.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم النجمة
تايلور
سويفت
أي علاقة لها بالفيلم، مؤكدة أن مشاركتها اقتصرت على ترخيص أغنية فقط، دون أي دور إنتاجي أو إبداعي.
بهذا، تجمع بليك بين خوض مغامرة سينمائية جديدة والدفاع عن قضايا المرأة، لتؤكد أنها ليست مجرد نجمة على الشاشة، بل صوت فاعل في مواجهة التحديات الاجتماعية والقانونية.
