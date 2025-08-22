Advertisement

متفرقات

رغم الجدل القانوني.. بلايك لايفلي تستعد لفيلم جديد

Lebanon 24
22-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1407916-638914973590154250.png
Doc-P-1407916-638914973590154250.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد النجمة الأميركية بلايك لايفلي لخوض تجربة جديدة في فيلم كوميدي رومانسي بعنوان قائمة البقاء، من إنتاج شركة "ليونزغيت"، المنتجة لأفلام بارزة مثل الشفق وألعاب الجوع.

تجسد بليك شخصية "آني"، التي تضطر إلى التعاون مع "تشوبر لين" لإنتاج برنامج واقعي عن البقاء في الطبيعة. غير أن الأحداث تنقلب رأساً على عقب عندما يعلقان معاً في جزيرة معزولة، لتكتشف آني أن مهارات تشوبر ليست كما يصوّرها للجمهور، ما يجبرهما على العمل سوياً من أجل النجاة.
Advertisement

وبحسب موقع Deadline، لم يُحدد بعد الممثل الذي سيشارك بليك البطولة بدور "تشوبر"، فيما جرى ترشيح المنتج الحائز جائزة الأوسكار مارك بلات لهذا الدور.

إعلان الفيلم جاء في وقت تخوض فيه بليك معركة قانونية مع الممثل والمخرج جاستن بالدوني، الذي رفع ضدها دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار متهماً إياها بالتحرش والتشهير. إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، فيما أكدت بليك عبر "إنستغرام" التزامها بالدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن من أي تجاوزات.

في المقابل، نفت المتحدثة باسم النجمة تايلور سويفت أي علاقة لها بالفيلم، مؤكدة أن مشاركتها اقتصرت على ترخيص أغنية فقط، دون أي دور إنتاجي أو إبداعي.

بهذا، تجمع بليك بين خوض مغامرة سينمائية جديدة والدفاع عن قضايا المرأة، لتؤكد أنها ليست مجرد نجمة على الشاشة، بل صوت فاعل في مواجهة التحديات الاجتماعية والقانونية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
lebanon 24
23/08/2025 05:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل القاهرة توضّح: لا صفقة غاز جديدة مع إسرائيل!
lebanon 24
23/08/2025 05:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بطولة منى زكي.. تأجيل جديد لفيلم 'الجواهرجي'"
lebanon 24
23/08/2025 05:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
lebanon 24
23/08/2025 05:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:20 | 2025-08-22
13:20 | 2025-08-22
10:25 | 2025-08-22
08:17 | 2025-08-22
06:58 | 2025-08-22
04:30 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24