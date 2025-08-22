Advertisement

فنون ومشاهير

بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار

Lebanon 24
22-08-2025 | 15:20
تواصل الفنانة المصرية مي عمر خطف الأنظار بإطلالاتها التي تمزج بين الأناقة العصرية والرقي الأنثوي، وهذه المرة ظهرت بإطلالة صيفية آسرة تليق بأجواء الموسم بكل تفاصيلها.
في أحدث ظهور لها، تألقت مي بفستان طويل باللون الزهري الباستيلي، تزيّنه نقوش ورود ملونة بارزة منحت الإطلالة طابعاً حالماً ومنعشاً. تصميم الفستان جاء انسيابياً يعكس خفة الصيف، مع لمسات رومانسية جعلته مثالياً للنهار أو لنزهة على الشاطئ.

لكن اللافت في الإطلالة لم يكن الفستان وحده، بل التفاصيل المرافقة له. فقد اختارت مي تسريحة الضفيرة الطويلة، التي منحتها مظهراً شبابياً وحيوياً، وأكملت اللوك بنظّارات شمسية بيضاء ذات إطار عريض، أضافت لمسة عصرية مرحة أعادتنا إلى أجواء الريترو بأسلوب متجدّد.

اللوك كله عكس فهماً واضحاً لصيحات الصيف، حيث الألوان الناعمة، الأقمشة الخفيفة، والإكسسوارات الجريئة التي تبرز الشخصية من دون مبالغة. وبأسلوبها الخاص، جمعت مي بين النعومة والبساطة، وأكدت مرة أخرى أنها تعرف تماماً كيف تختار إطلالاتها لتكون عنواناً للأنوثة والرقي.

وبعيداً من نجاحاتها الدرامية والسينمائية، باتت مي عمر أيضاً محط أنظار عشّاق الموضة، حيث تحرص على تقديم تنوع مدروس في اختياراتها، ما بين الإطلالات الكاجوال، الرسمية، والصيفية البسيطة كهذه. ومع كل ظهور، تبرهن أنها ليست مجرد فنانة موهوبة، بل أيضاً امرأة تعرف جيداً كيف تُعبّر عن نفسها بالأزياء.
