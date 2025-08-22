بفستان قصير مزين بالدانتيل.. زوي كرافيتز تثير الجدل

Advertisement

تُحقق النجمة العالمية زوي كرافيتز حلم كل فتاة فرنسية تُريد أن تكون أنيقة. فهي موجودة حالياً في ضمن جولتها الصحافية لفيلم Caught Stealing، مرتديةً قطعاً باريسية أساسية الواحدة تلو الأخرى.استبدلت كرافيتز – بمساعدة مصمّمة أزيائها دانييل غولدبرغ – صيحة تنورة الحرير لموسم خريف 2025 بفستان منزلق بلون الشمبانيا. بدا الفستان ذو الأشرطة الرفيعة وكأنه من خزانة شخصية كاري برادشو الشهيرة، وهو أمر منطقي نظراً لشغف كرافيتز بأزياء التسعينيات.غطّى الدانتيل العاجي حافة التنورة وياقتها وصولاً إلى الجزء العلوي، مما أضفى على التصميم خصراً إمبراطورياً موقتاً. الفستان وصل طوله إلى ما فوق الركبتين بقليل، مضيفاً لمسة أنثوية شبابية.وخلال جولتها، اعتمدت كرافيتز حذاء “مانولو بلانيك جايد” المفتوح من الخلف أكثر من مرة، كما ظهرت مؤخراً بحذاء مشابه باللون الأسود، أقرب إلى الصنادل مع أشرطة متقاطعة فوق أصابع القدم.إطلالتها أعادت إلى الأذهان حضور ريهانا مؤخراً بفستان دانتيل شفاف من “سان لوران”، وكذلك التي ارتدت سليب دريس من “مانغو”. هكذا تبرهن كرافيتز أن صيحة اللانجري-ستايل لم تعد حكراً على السجادة الحمراء، بل دخلت في تفاصيل الموضة اليومية بأسلوب راقٍ وجريء في آن.