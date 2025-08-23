عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟

رفضت الفنانة الحديث عن الفنانة المصريّة ، وقالت "لا أريد الحديث عن أي فنان أو فنانة"، متمنية الشفاء العاجل للفنانة وعودتها لجمهورها ومحبيها وأهلها سريعاً.

Advertisement



وكشفت أن "أولادها تأثروا بشدة نتيجة تجربة الطلاق التي خاضتها"، وتابعت أنّها "ابتعدت عن الفن لفترة حتى تحتويهم وتعوضهم قدر المستطاع". (ارم نيوز)