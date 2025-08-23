Advertisement

المرأة

عن تجربة الطلاق وابتعادها عن الفنّ... ماذا قالت نوال الزغبي؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:11
رفضت الفنانة نوال الزغبي الحديث عن الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، وقالت "لا أريد الحديث عن أي فنان أو فنانة"، متمنية الشفاء العاجل للفنانة أنغام وعودتها لجمهورها ومحبيها وأهلها سريعاً.
وكشفت أن "أولادها تأثروا بشدة نتيجة تجربة الطلاق التي خاضتها"، وتابعت أنّها "ابتعدت عن الفن لفترة حتى تحتويهم وتعوضهم قدر المستطاع". (ارم نيوز)
 
 
 
