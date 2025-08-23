31
المرأة
هيدي كرم تثير الجدل بطلب غريب في عيد ميلادها
Lebanon 24
23-08-2025
|
23:00
A-
A+
فاجأت الفنانة
هيدي كرم
متابعيها عبر إنستجرام بطلب غير معتاد، إذ ناشدت أصدقاءها وجمهورها عدم تهنئتها بعيد ميلادها من خلال خاصية الـ"
ستوري
".
هيدي أوضحت في سلسلة فيديوهات عبر "ستوري" أن هذا الأمر يسبب لها توترًا وضغطًا نفسيًا، لأنها تشعر بأنها ملزمة بالرد على كل من يهنئها، الأمر الذي جعلها تتعامل مع عيد ميلادها كواجب ثقيل. وشبّهت ذلك بـ"النقوط" في الأفراح قائلة: "الموضوع بقى موتر جدًا ليا.. زي زمان لما الناس بتنقط بعض، لازم تردله بنفس القيمة."
اعتبرت هيدي أن
عيد الميلاد
ليس حدثًا استثنائيًا، بل مجرد يوم عادي يولد فيه الملايين ويموت فيه ملايين آخرون، مشيرة إلى أنها لا ترى ضرورة للاحتفال به بشكل مبالغ فيه. وأضافت: "أنا مش
الأميرة ديانا
.. عيد الميلاد ده سنة كبرت وعدّت."
أوضحت النجمة
المصرية
أن من يريد تهنئتها يكفي أن يرسل لها رسالة مباشرة أو يشاركها بلمسة شخصية بسيطة مثل إطفاء شمعة على قطعة كعك، بدلًا من نشر "ستوري" على
السوشيال ميديا
.
