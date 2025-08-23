هيدي كرم تثير الجدل بطلب غريب في عيد ميلادها

Advertisement

هيدي أوضحت في سلسلة فيديوهات عبر "ستوري" أن هذا الأمر يسبب لها توترًا وضغطًا نفسيًا، لأنها تشعر بأنها ملزمة بالرد على كل من يهنئها، الأمر الذي جعلها تتعامل مع عيد ميلادها كواجب ثقيل. وشبّهت ذلك بـ"النقوط" في الأفراح قائلة: "الموضوع بقى موتر جدًا ليا.. زي زمان لما الناس بتنقط بعض، لازم تردله بنفس القيمة."اعتبرت هيدي أن ليس حدثًا استثنائيًا، بل مجرد يوم عادي يولد فيه الملايين ويموت فيه ملايين آخرون، مشيرة إلى أنها لا ترى ضرورة للاحتفال به بشكل مبالغ فيه. وأضافت: "أنا مش .. عيد الميلاد ده سنة كبرت وعدّت."أوضحت النجمة أن من يريد تهنئتها يكفي أن يرسل لها رسالة مباشرة أو يشاركها بلمسة شخصية بسيطة مثل إطفاء شمعة على قطعة كعك، بدلًا من نشر "ستوري" على .