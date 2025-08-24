Advertisement

المرأة

لم يحدث أي خطأ طبي في عمليتها… هذه آخر مستجدات حالة أنغام الصحية

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:42
Doc-P-1408403-638916435655556324.jpg
Doc-P-1408403-638916435655556324.jpg photos 0
كشف الإعلامي المصري محمود سعد، المتحدث الرسمي باسم المغنية أنغام، آخر مستجدات حالتها الصحية، مؤكّدًا لجمهورها أنها بدأت تدخل مرحلة التحسن والتعافي.
وقال سعد في منشور له عبر "فيسبوك": "لمحبي أنغام الكتير قوي.. قوي قوي.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جداً من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".

وأضاف: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقاً.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة".

وتابع: "زي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس..كمان أنغام لم تخضع ل 3 عمليات جراحية زي ما أشيع.. وأخيراً بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع".

وأكمل سعد: "عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده.. أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه".

وختم قائلاً: "حبكم الصادق جداً هو لفنانة صادقة جداً.. وتستحقه.. دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24