28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لم يحدث أي خطأ طبي في عمليتها… هذه آخر مستجدات حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
24-08-2025
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الإعلامي المصري
محمود سعد
، المتحدث الرسمي باسم
المغنية
أنغام
، آخر مستجدات حالتها الصحية، مؤكّدًا لجمهورها أنها بدأت تدخل مرحلة التحسن والتعافي.
Advertisement
وقال سعد في منشور له عبر "
فيسبوك
": "لمحبي أنغام الكتير قوي.. قوي قوي.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جداً من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".
وأضاف: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقاً.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة".
وتابع: "زي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس..كمان أنغام لم تخضع ل 3 عمليات جراحية زي ما أشيع.. وأخيراً بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع".
وأكمل سعد: "عايز أقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده.. أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد إيه علشان توصل للي هي فيه".
وختم قائلاً: "حبكم الصادق جداً هو لفنانة صادقة جداً.. وتستحقه.. دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب".
مواضيع ذات صلة
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
25/08/2025 00:23:40
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
25/08/2025 00:23:40
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار غير سارّة عن حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
أخبار غير سارّة عن حالة أنغام الصحية
25/08/2025 00:23:40
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
Lebanon 24
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
25/08/2025 00:23:40
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
Lebanon 24
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
15:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
11:55 | 2025-08-24
24/08/2025 11:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
09:30 | 2025-08-24
24/08/2025 09:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من توقيع طوني ورد.. سيرين عبد النور تتألق بفستان فضي
Lebanon 24
من توقيع طوني ورد.. سيرين عبد النور تتألق بفستان فضي
01:36 | 2025-08-24
24/08/2025 01:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هيدي كرم تثير الجدل بطلب غريب في عيد ميلادها
Lebanon 24
هيدي كرم تثير الجدل بطلب غريب في عيد ميلادها
23:00 | 2025-08-23
23/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:27 | 2025-08-24
بالصور: أعلنت خطوبتها من إيطاليا وهذا موعد زفافها.. من هي عروس 2025؟
11:55 | 2025-08-24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
09:30 | 2025-08-24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
01:36 | 2025-08-24
من توقيع طوني ورد.. سيرين عبد النور تتألق بفستان فضي
23:00 | 2025-08-23
هيدي كرم تثير الجدل بطلب غريب في عيد ميلادها
16:12 | 2025-08-23
بعد أن ارتدت الحجاب.. سما المصري تثير الجدل بأجرها الجديد الذي تتقاضاه
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24