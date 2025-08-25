Advertisement

هدى المفتي بإطلالة صيفية شفافة.. ورشاقتها تلفت الأنظار

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:00
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور الفنانة هدى المفتي في أحدث إطلالة صيفية استعرضت من خلالها رشاقتها وأناقتها باللون الأسود.
واختارت النجمة المصرية ملابس صيفية أنيقة من الساتان الأسود المزيّن بنقشة الورود الملوّنة والمتداخلة بين الوردي والأحمر والأصفر، وجاءت الإطلالة عبارة عن تنورة قصيرة ضيّقة من الشيفون وتوب بحمّالات رفيعة بتصميم ضيق يكشف عن بطنها.

وأكملت هدى المفتي إطلالتها بلمسات ناعمة، إذ اختارت حقيبة كبيرة مطرّزة بالكامل بالترتر وحبيبات الكريستال البرّاقة الملوّنة، ما أضاف لمسة من الفخامة إلى طلّتها النهائية.

أما من الناحية الجمالية، فتركت شعرها ينسدل على كتفيها بتسريحة "كيرلي" خفيفة، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الترابية، وأحمر خدود وردي وأحمر شفاه لامع باللون الوردي.

ومن الناحية الفنية، انضمّت هدى المفتي رسمياً إلى فريق عمل المسلسل الجديد "سوا سوا" الذي يلعب بطولته الممثل أحمد مالك، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تجسّد خلاله دور البطولة النسائية.
 
(لها)
