معلومات جديدة… إعلامية تكشف سبب انفصال الممثلة التركية هاندا أرتشيل عن حبيبها رجل الأعمال
Lebanon 24
26-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال خبر انفصال الممثلة
التركية
هاندا أرتشيل
عن رجل الأعمال
هاكان سابانجي
يشغل
وسائل الإعلام
ورواد
مواقع التواصل الاجتماعي
، خاصة مع استمرار
التزام
الطرفين الصمت.
وفي هذا الإطار، تناولت الإعلامية
إيجي
إركين، في برنامجها "دعونا نتحدث"، ما وصفته بـ"تفاصيل الانفصال"، مشيرةً إلى أن التوتر بدأ يتصاعد بين
الثنائي
منذ بداية شهر آب، حتى وصل في النهاية إلى الانفصال.
وأكدت إركين أن هاندا أرتشيل كانت تميل لفتح ملف الزواج، بينما بدا هاكان متردداً تجاه هذه الخطوة، وهو ما أسهم في تعقيد العلاقة وترك العديد من علامات الاستفهام حول مستقبلها.
من جهة ثانية، أثارت لكن أرزو سابانجي، والدة هاكان، جدلاً واسعاً بتعليقاتها، حيث شاركت متابعيها منشوراً قالت فيه: "الجهل كالنوم، وأول رد فعل لك تجاه من يوقظك هو الغضب"، وهو ما فسّره البعض بأنه توصيف للحالة التي يعيشها ابنها مع النجمة التركية التي سارعت إلى حذف صورها مع حبيبها، واعتبره كثيرون إشارة ضمنية إلى موقف العائلة من العلاقة.
