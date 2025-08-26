معلومات جديدة… إعلامية تكشف سبب انفصال الممثلة التركية هاندا أرتشيل عن حبيبها رجل الأعمال

لا يزال خبر انفصال الممثلة عن رجل الأعمال يشغل ورواد ، خاصة مع استمرار الطرفين الصمت.

Advertisement





وفي هذا الإطار، تناولت الإعلامية إركين، في برنامجها "دعونا نتحدث"، ما وصفته بـ"تفاصيل الانفصال"، مشيرةً إلى أن التوتر بدأ يتصاعد بين منذ بداية شهر آب، حتى وصل في النهاية إلى الانفصال.







وأكدت إركين أن هاندا أرتشيل كانت تميل لفتح ملف الزواج، بينما بدا هاكان متردداً تجاه هذه الخطوة، وهو ما أسهم في تعقيد العلاقة وترك العديد من علامات الاستفهام حول مستقبلها.







من جهة ثانية، أثارت لكن أرزو سابانجي، والدة هاكان، جدلاً واسعاً بتعليقاتها، حيث شاركت متابعيها منشوراً قالت فيه: "الجهل كالنوم، وأول رد فعل لك تجاه من يوقظك هو الغضب"، وهو ما فسّره البعض بأنه توصيف للحالة التي يعيشها ابنها مع النجمة التركية التي سارعت إلى حذف صورها مع حبيبها، واعتبره كثيرون إشارة ضمنية إلى موقف العائلة من العلاقة.