العناية بالشعر.. خطوات بسيطة لنتائج مذهلة

يُعدّ الشعر جزءًا مهمًا من جمال الإنسان، سواءً للرجل أو المرأة، والعناية به تعكس صحة الجسم واهتمام الشخص بمظهره. وتختلف طرق العناية بالشعر بحسب نوعه (دهني، جاف، عادي، مجعد...)، لكن هناك أساسيات يجب على الجميع اتباعها للحفاظ على شعر صحي وجميل.أولًا: تنظيف الشعريجب غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر.لا يُفضل غسل الشعر يوميًا لتجنّب جفافه، ومرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع تكون كافية.استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن، لأن الماء الساخن يُضعف بصيلات الشعر.ثانيًا: ترطيب الشعريُنصح باستخدام بلسم (Conditioner) بعد الشامبو لتنعيم الشعر وتقليل تشابكه.استخدام ماسكات وزيوت طبيعية مثل زيت جوز ، زيت ، زيت الأرجان مرة أسبوعيًا يُغذي الشعر ويحافظ على رطوبته.ثالثًا: تجنّب العوامل الضارةالتقليل من استخدام أدوات التصفيف الحرارية (السشوار، المكواة)، لأنها تُضعف الشعر وتُسبب تقصفه.الابتعاد عن الصبغات والمواد الكيميائية القوية قدر الإمكان.تغطية الشعر عند التعرض للشمس أو الغبار لحمايته من الجفاف والتلف.رابعًا: التغذية الجيدةالشعر يحتاج إلى تغذية من الداخل، لذا يُنصح بتناول أطعمة غنية بـ:البروتين (كالبيض واللحم والعدس)فيتامين A و Eالحديد والزنكشرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.خامسًا: العناية أثناء التمشيط والتسريحتمشيط الشعر بلطف، وخصوصًا وهو مبلل، لتجنّب تساقطه.استخدام فرشاة أو مشط بأسنان واسعة ومناسبة لنوع الشعر.البدء بفك التشابك من الأطراف نحو الأعلى.سادسًا: قص أطراف الشعرقص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يُساعد على التخلص من التقصف ويُحفّز نمو شعر صحي.