"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري

كشفت دوقة ساسكس، ، عن تفاصيل جديدة حول بدايات علاقتها بالأمير هاري، وذلك خلال الموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس في مقابلة مع مقدم برنامج Queer Eye، تان فرانس.وقالت ، إن الأمير هاري كان أول من قال لها "أحبك" بعد فترة قصيرة من بدء علاقتهما عام 2016، مشيرة إلى أن اللحظة الفاصلة التي شعرت فيها بانجذاب حقيقي له كانت خلال موعدهما الثالث في رحلة سفاري لمدة أسبوع إلى بوتسوانا، حيث قضيا وقتًا في خيمة صغيرة.