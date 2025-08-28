30
المرأة
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
Lebanon 24
28-08-2025
|
00:58
A-
A+
كشفت دوقة ساسكس،
ميغان ماركل
، عن تفاصيل جديدة حول بدايات علاقتها بالأمير هاري، وذلك خلال الموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس في مقابلة مع مقدم برنامج Queer Eye، تان فرانس.
وقالت
ميغان
، إن الأمير هاري كان أول من قال لها "أحبك" بعد فترة قصيرة من بدء علاقتهما عام 2016، مشيرة إلى أن اللحظة الفاصلة التي شعرت فيها بانجذاب حقيقي له كانت خلال موعدهما الثالث في رحلة سفاري لمدة أسبوع إلى بوتسوانا، حيث قضيا وقتًا في خيمة صغيرة.
وأضافت: "تتعرفان على بعضكما بعضًا حقًا عندما تكونان معًا في مساحة صغيرة، وسط مواقف غير مألوفة"، مضيفة لمسة من الدعابة حول التجربة: "هل سنكون بأمان؟ أجل، أنتِ بأمان". (إرم نيوز)
