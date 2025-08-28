Advertisement

المرأة

"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري

Lebanon 24
28-08-2025 | 00:58
A-
A+
Doc-P-1409943-638919649039467610.jpg
Doc-P-1409943-638919649039467610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن تفاصيل جديدة حول بدايات علاقتها بالأمير هاري، وذلك خلال الموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس في مقابلة مع مقدم برنامج Queer Eye، تان فرانس.
Advertisement

وقالت ميغان، إن الأمير هاري كان أول من قال لها "أحبك" بعد فترة قصيرة من بدء علاقتهما عام 2016، مشيرة إلى أن اللحظة الفاصلة التي شعرت فيها بانجذاب حقيقي له كانت خلال موعدهما الثالث في رحلة سفاري لمدة أسبوع إلى بوتسوانا، حيث قضيا وقتًا في خيمة صغيرة.
 
وأضافت: "تتعرفان على بعضكما بعضًا حقًا عندما تكونان معًا في مساحة صغيرة، وسط مواقف غير مألوفة"، مضيفة لمسة من الدعابة حول التجربة: "هل سنكون بأمان؟ أجل، أنتِ بأمان". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الكشف عن أسرار جديدة بشأن علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالملكة إليزابيث الثانية
lebanon 24
28/08/2025 12:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
lebanon 24
28/08/2025 12:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
lebanon 24
28/08/2025 12:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف حُشِر "حزب الله"؟ لحظات حاسمة عن السلاح!
lebanon 24
28/08/2025 12:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:53 | 2025-08-28
02:55 | 2025-08-28
23:00 | 2025-08-27
15:30 | 2025-08-27
13:00 | 2025-08-27
10:30 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24