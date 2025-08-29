26
فنون ومشاهير
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
Lebanon 24
29-08-2025
|
14:00
عبّرت النجمة العالمية
سيلينا غوميز
عن فرحتها الكبيرة بخطوبة صديقتها المقربة
تايلور
سويفت
على لاعب
كرة القدم
الأميركية
ترافيس كيلسي
.
وأعادت
غوميز
نشر صور الخطوبة عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مؤثر: "عندما تُخطب صديقتي المقربة".
كما نشرت صوراً بعنوان "بعد 16 عاماً" تضمنت لقطات لخطوبتها من المنتج الموسيقي
بيني
بلانكو، إلى جانب صور من خطوبة سويفت، إضافة إلى تغريدة قديمة لسويفت تعود إلى عام 2009 جاء فيها: "
الحب الحقيقي
يحدث أحياناً. إنه ليس مجرد شيء نختلقه في التاسعة من العمر. عليّ أن أصدق ذلك. وأنتِ أيضاً تصدقينه".
هذا الترابط الوثيق بين النجمتين لم يكن جديداً، إذ سبق أن ظهرت سويفت وهي تعلن دعمها لخطوبة غوميز العام الماضي قائلة: "نعم، سأكون فتاة الزهور". كما كشف بلانكو في مقابلة ببرنامج Hot Ones أنّ غوميز جعلته "مهووساً بسويفت" بسبب قوة صداقتهما.
هذه الخطوبات المتزامنة شكّلت لحظة عاطفية مميزة في مسيرة النجمتين، اللتين جمعت بينهما صداقة قوية استمرت أكثر من 16 عاماً.
