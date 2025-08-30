برحلة مع صديقاتها.. سيلينا غوميز تودع العزوبية بطريقة مميزة

Advertisement

دخلت رسمياً مرحلة زفافها، إذ سافرت الممثلة والمغنّية، التي تمت خطوبتها إلى المنتج الموسيقي عام 2024، أخيراً مع أقرب صديقاتها إلى كابو سان لوكاس، ، للاحتفال بتوديع العزوبية على الشاطئ. وقد وفّرت العطلة لمعجبيها أول خبر رسمي باقتراب موعد زفافهما.نشرت صوراً من عطلتها على "إنستغرام"، وانتشرت الصور على نطاق واسع في غضون ساعات، وحصدت ملايين الإعجابات. في لقطة، تألقت بفستان قصير مكشوف الكتفين مصنوع من الأبيض مزيّن بتطريزات زهرية، وفي لقطة أخرى، أبهرت الحضور بفستان شفّاف مرصّع باللؤلؤ، مُكمل بغطاء رأس مرح كُتب عليه "العروس المستقبلية".