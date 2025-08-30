Advertisement

المرأة

برحلة مع صديقاتها.. سيلينا غوميز تودع العزوبية بطريقة مميزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:32
Doc-P-1410858-638921433106126991.jpg
Doc-P-1410858-638921433106126991.jpg photos 0
دخلت سيلينا غوميز رسمياً مرحلة زفافها، إذ سافرت الممثلة والمغنّية، التي تمت خطوبتها إلى المنتج الموسيقي بيني بلانكو عام 2024، أخيراً مع أقرب صديقاتها إلى كابو سان لوكاس، المكسيك، للاحتفال بتوديع العزوبية على الشاطئ. وقد وفّرت العطلة لمعجبيها أول خبر رسمي باقتراب موعد زفافهما.
نشرت سيلينا صوراً من عطلتها على "إنستغرام"، وانتشرت الصور على نطاق واسع في غضون ساعات، وحصدت ملايين الإعجابات. في لقطة، تألقت بفستان قصير مكشوف الكتفين مصنوع من الأبيض مزيّن بتطريزات زهرية، وفي لقطة أخرى، أبهرت الحضور بفستان شفّاف مرصّع باللؤلؤ، مُكمل بغطاء رأس مرح كُتب عليه "العروس المستقبلية".
سيلينا <a class='entities-links' href='/entity/1682050856/غوميز/ar/1?utm_term=PublicFigures-غوميز&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-غوميز&id=128024&catid=0&pagetype=PublicFigures'>غوميز</a> في حفل وداع العزوبية
 
سيلينا غوميز في حفل وداع العزوبية
سيلينا غوميز في حفل وداع العزوبية
سيلينا غوميز في حفل وداع العزوبية
 
