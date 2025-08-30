29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
برحلة مع صديقاتها.. سيلينا غوميز تودع العزوبية بطريقة مميزة
Lebanon 24
30-08-2025
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت
سيلينا غوميز
رسمياً مرحلة زفافها، إذ سافرت الممثلة والمغنّية، التي تمت خطوبتها إلى المنتج الموسيقي
بيني بلانكو
عام 2024، أخيراً مع أقرب صديقاتها إلى كابو سان لوكاس،
المكسيك
، للاحتفال بتوديع العزوبية على الشاطئ. وقد وفّرت العطلة لمعجبيها أول خبر رسمي باقتراب موعد زفافهما.
Advertisement
نشرت
سيلينا
صوراً من عطلتها على "إنستغرام"، وانتشرت الصور على نطاق واسع في غضون ساعات، وحصدت ملايين الإعجابات. في لقطة، تألقت بفستان قصير مكشوف الكتفين مصنوع من الأبيض مزيّن بتطريزات زهرية، وفي لقطة أخرى، أبهرت الحضور بفستان شفّاف مرصّع باللؤلؤ، مُكمل بغطاء رأس مرح كُتب عليه "العروس المستقبلية".
مواضيع ذات صلة
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
30/08/2025 11:22:31
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
Lebanon 24
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
30/08/2025 11:22:31
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت
Lebanon 24
من دون قصد... سيلينا غوميز تفجّر مفاجأة تتعلّق بتايلور سويفت
30/08/2025 11:22:31
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل فاخر... سيلينا غوميز احتفلت بعيد ميلادها على سطح مبنى
Lebanon 24
بحفل فاخر... سيلينا غوميز احتفلت بعيد ميلادها على سطح مبنى
30/08/2025 11:22:31
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سيلينا غوميز
بيني بلانكو
المستقبل
المكسيك
اللؤلؤ
بيني
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
03:33 | 2025-08-30
30/08/2025 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
Lebanon 24
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
23:00 | 2025-08-29
29/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل كلوني تخطف الأضواء في مهرجان البندقية.. بثوب عمره 30 عاماً
Lebanon 24
أمل كلوني تخطف الأضواء في مهرجان البندقية.. بثوب عمره 30 عاماً
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
Lebanon 24
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
Lebanon 24
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
10:12 | 2025-08-29
29/08/2025 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:33 | 2025-08-30
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
23:00 | 2025-08-29
بعد 30 عام.. كبسولة زمنية من الأميرة ديانا تكشف أسراراً وذكريات
16:00 | 2025-08-29
أمل كلوني تخطف الأضواء في مهرجان البندقية.. بثوب عمره 30 عاماً
14:00 | 2025-08-29
من سيلينا غوميز.. أول تعليق بعد خطوبة تايلور سويفت
10:12 | 2025-08-29
على متن يخت... سيلينا غوميز احتفلت بتوديع العزوبيّة
08:08 | 2025-08-29
بالفيديو... هكذا رقصت وقفزت دانييلا رحمة الحامل على السرير
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 11:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24