المرأة
بعد 3 ساعات من إعلان انفصالها.. ممثلة تعود لزوجها المنتج (صور)
Lebanon 24
30-08-2025
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة الشابة ريم رأفت ضجة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المنتج
محمد حامد
.
وشاركت الخبر عبر منشور على حسابها الشخصي في "
فيسبوك
"، قالت فيه: "تم الانفصال
بيني وبين
محمد حامد وإن شاء الله سوف يتم الطلاق قريبًا وكل حاجه قسمة ونصيب وربنا يعوض الجميع بالخير".
لكن المفاجأة جاءت بعد ساعات قليلة، عندما أعلن المنتج محمد حامد عودته إلى زوجته ريم رأفت، وذلك بعد ثلاث ساعات فقط من إعلان خبر انفصالهما.
ونشر حامد صورة تجمعه بريم عبر حسابه على "فيسبوك"، مع رمز قلب دلالة على عودتهما، لتقوم ريم بعدها مباشرة بحذف منشور الانفصال.
