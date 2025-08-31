Advertisement

المرأة

لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
31-08-2025 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1411385-638922783651089002.webp
Doc-P-1411385-638922783651089002.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال مشكلة تساقط الشعر معضلة لكثيرين، خصوصا من جيل الشباب، وسط أبحاث لا تتوقف عن حلول.
فقد كشفت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة Nutrition and Health، عن العلاقة بين استهلاك المشروبات الغنية بالسكر وتساقط الشعر.
Advertisement

وأوضحت أن المُعدّل الطبيعي لتساقط الشعر يتراوح بين 50 و100 شعرة في اليوم، وهو نتيجة طبيعيّة لدورة حياة الشعرة في الرأس.

أما العوامل التي يمكن أن تجعل من تساقط الشعر يتخطى هذه النسبة ويُصبح غير طبيعي فعديدة ويرتبط بعضها بالوراثة، والإجهاد، والهرمونات.

وقد أظهرت دراسة حديثة أن المشروبات الغنية بالسكر ومنها الصودا تُعزّز تساقط الشعر. تم نشر هذه الدراسة يوم 21 آب الجاري وقد تناولت تحليل 17 منشوراً علمياً استفتت أكثر من 61000 مُشارك.

- تأثير المشروبات الغنية بالسكر:
أشارت الدراسة إلى أن الإفراط بتناول المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر المُكرر يرفع مستويات الأنسولين ويزيد الالتهابات في الجسم. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلال في التوازن الهرموني مما يُضعف بُصيلات الشعر ويزيد نسب تساقطه. وهو يعمل أيضاً على إعاقة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر مثل البروتينات والحديد.

أما قائمة الأطعمة التي تتسبب بفقدان حيوية الشعر وتؤخر نموه عند الإفراط بتناولها فهي طويلة، وأبرزها بعد السكر:

· الملح:

إذ تتعادل أضرار الملح مع أضرار السكر بالنسبة للشعر، ورغم كون الملح غنياً بالصوديوم المفيد للجسم إلا أن الإفراط بتناوله.


ويتسبب ببطء في الدورة الدموية ويؤخر وصول المغذيات إلى الشعر مما يُساهم في ضعف نموه وتساقطه.

· الأطعمة المقلية:

يؤثر هذا النوع من الأطعمة بشكل سلبي على فروة الرأس كونها غنيّة بالزيوت المهدرجة والدهون المتحولة التي قد تزيد من الإفرازات الزهمية في فروة الرأس. ومن شأن ذلك أن يُسبب انسداداً في بصيلات الشعر. هذا الأمر ينطبق أيضاً على الوجبات الجاهزة التي تكون غنية بالملح والدهون كما أنها تتسبب بارتفاع هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT) المسبب الأساسي للصلع كما ترفع معدلات هرمون الذكورة مما يُضاعف إمكانية تساقط الشعر بغزارة.

· البض النيئ:

يُعتبر البيض المطهو من الأطعمة المفيدة للشعر كونه غنيا بالفيتامينات التي تُعزّز نمو الشعر. وهو يحتوي على البروتينات التي تُساهم في تكوين الكيراتين، ولكن استهلاك البيض النيئ ممكن أن يُسبب نقصاً في البيوتين الذي يُساهم في إنتاج الكيراتين أي المكون الأساسي للشعر. يحتوي البيض النيئ أيضاً على نوع من البروتين يحول دون امتصاص البيوتين في الأمعاء مما يتسبب بتساقط الشعر.

· الصودا الغنية بالكافيين:

تُساهم هذه المشروبات في إضعاف الشعر كونها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، ما قد يؤدي إلى اختلال توازن مستويات السكر في الدم وزيادة الالتهابات. أما غناها بالكافيين فيؤدي إلى إضعاف بعض العناصر الضرورية لنمو الشعر ومنها الكالسيوم والحديد.


· بعض أنواع الأسماك:

تُعتبر الأسماك مصدراً غنياً للبروتينات وأحماض أوميغا3، إلا أن بعض أنواعها يحتوي على كميات مرتفعة من الزئبق مما يتسبب بتأخر نمو الشعر. من أبرز الأسماك التي تحتوي على تركيز مرتفع من الزئبق نذكر التونة والماكاريل، ولذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناولها أما الأسماك التي تحتوي على نسب منخفضة من الزئبق فهي السردين، والسلمون، والقد التي يُنصح بتناولها في إطار نظام غذائي متوازن.

· الأطعمة المكررة:

تتحول هذه الأطعمة عند هضمها في المعدة إلى سكر. وهي تسبب ارتفاعاً في معدل الأنسولين واختلالاً في توازن هرمونات الجسم مما يؤثّر سلباً على نمو الشعر. أبرزها الحبوب المكررة، الدقيق المكرر، الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء، المعجنات وأنواع الكيك المصنوعة من الدقيق الأبيض.
مواضيع ذات صلة
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
lebanon 24
01/09/2025 04:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
lebanon 24
01/09/2025 04:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ترغبين بشعر طويل.. اليك هذه النصائح
lebanon 24
01/09/2025 04:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24
للتغلب على الشعور بالكسل.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
01/09/2025 04:05:18 Lebanon 24 Lebanon 24

في تناوله

السلمون

أوميغا

الدورة

التون

العلا

كاني

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:47 | 2025-08-31
12:35 | 2025-08-31
09:45 | 2025-08-31
07:17 | 2025-08-31
06:02 | 2025-08-31
04:03 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24