لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح

لا تزال مشكلة تساقط الشعر معضلة لكثيرين، خصوصا من جيل الشباب، وسط أبحاث لا تتوقف عن حلول.

Advertisement

فقد كشفت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة Nutrition and Health، عن العلاقة بين استهلاك المشروبات الغنية بالسكر وتساقط الشعر.وأوضحت أن المُعدّل الطبيعي لتساقط الشعر يتراوح بين 50 و100 شعرة في اليوم، وهو نتيجة طبيعيّة لدورة حياة الشعرة في الرأس.أما العوامل التي يمكن أن تجعل من تساقط الشعر يتخطى هذه النسبة ويُصبح غير طبيعي فعديدة ويرتبط بعضها بالوراثة، والإجهاد، والهرمونات.وقد أظهرت دراسة حديثة أن المشروبات الغنية بالسكر ومنها الصودا تُعزّز تساقط الشعر. تم نشر هذه الدراسة يوم 21 آب الجاري وقد تناولت تحليل 17 منشوراً علمياً استفتت أكثر من 61000 مُشارك.- تأثير المشروبات الغنية بالسكر:أشارت الدراسة إلى أن الإفراط بتناول المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر المُكرر يرفع مستويات الأنسولين ويزيد الالتهابات في الجسم. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اختلال في التوازن الهرموني مما يُضعف بُصيلات الشعر ويزيد نسب تساقطه. وهو يعمل أيضاً على إعاقة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر مثل البروتينات والحديد.أما قائمة الأطعمة التي تتسبب بفقدان حيوية الشعر وتؤخر نموه عند الإفراط بتناولها فهي طويلة، وأبرزها بعد السكر:· الملح:إذ تتعادل أضرار الملح مع أضرار السكر بالنسبة للشعر، ورغم كون الملح غنياً بالصوديوم المفيد للجسم إلا أن الإفراط بتناوله.ويتسبب ببطء في الدموية ويؤخر وصول المغذيات إلى الشعر مما يُساهم في ضعف نموه وتساقطه.· الأطعمة المقلية:يؤثر هذا النوع من الأطعمة بشكل سلبي على فروة الرأس كونها غنيّة بالزيوت المهدرجة والدهون المتحولة التي قد تزيد من الإفرازات الزهمية في فروة الرأس. ومن شأن ذلك أن يُسبب انسداداً في بصيلات الشعر. هذا الأمر ينطبق أيضاً على الوجبات الجاهزة التي تكون غنية بالملح والدهون كما أنها تتسبب بارتفاع هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT) المسبب الأساسي للصلع كما ترفع معدلات هرمون الذكورة مما يُضاعف إمكانية تساقط الشعر بغزارة.· البض النيئ:يُعتبر البيض المطهو من الأطعمة المفيدة للشعر كونه غنيا بالفيتامينات التي تُعزّز نمو الشعر. وهو يحتوي على البروتينات التي تُساهم في تكوين الكيراتين، ولكن استهلاك البيض النيئ ممكن أن يُسبب نقصاً في البيوتين الذي يُساهم في إنتاج الكيراتين أي المكون الأساسي للشعر. يحتوي البيض النيئ أيضاً على نوع من البروتين يحول دون امتصاص البيوتين في الأمعاء مما يتسبب بتساقط الشعر.· الصودا الغنية بالكافيين:تُساهم هذه المشروبات في إضعاف الشعر كونها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، ما قد يؤدي إلى اختلال توازن مستويات السكر في وزيادة الالتهابات. أما غناها بالكافيين فيؤدي إلى إضعاف بعض العناصر الضرورية لنمو الشعر ومنها الكالسيوم والحديد.· بعض أنواع الأسماك:تُعتبر الأسماك مصدراً غنياً للبروتينات وأحماض أوميغا3، إلا أن بعض أنواعها يحتوي على كميات مرتفعة من الزئبق مما يتسبب بتأخر نمو الشعر. من أبرز الأسماك التي تحتوي على تركيز مرتفع من الزئبق نذكر التونة والماكاريل، ولذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناولها أما الأسماك التي تحتوي على نسب منخفضة من الزئبق فهي السردين، والسلمون، والقد التي يُنصح بتناولها في إطار نظام غذائي متوازن.· الأطعمة المكررة:تتحول هذه الأطعمة عند هضمها في المعدة إلى سكر. وهي تسبب ارتفاعاً في معدل الأنسولين واختلالاً في توازن هرمونات الجسم مما يؤثّر سلباً على نمو الشعر. أبرزها الحبوب المكررة، الدقيق المكرر، الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء، المعجنات وأنواع الكيك المصنوعة من الدقيق الأبيض.