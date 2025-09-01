28
خلال أولى جلسات محاكمتها.. التحقيقات تكشف محتوى حسابات "أم سجدة" البنكية
Lebanon 24
01-09-2025
|
16:00
A-
A+
انطلقت أولى جلسات محاكمة
البلوغر
المصرية
المثيرة للجدل "أم سجدة"، في القضية رقم 1767 لسنة 2025، بمحكمة الجنح – شؤون اقتصادية، بتهم تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والنشر المخالف للحياء العام عبر حسابها على "تيك توك".
وأفاد أمر إحالة المتهمة إلى
المحكمة الاقتصادية
بالقاهرة بأنه تم رفع سرية حساباتها البنكية بعد صدور أمر بالتحفظ على أموالها، عقب توجيه اتهامات رسمية بالتورط في أنشطة مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال.
كما أوضح أمر الإحالة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع فيديو احتوت على ألفاظ وعبارات بذيئة تخدش الحياء العام، مسّت بالمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف أخلاقيات المجتمع والمواد القانونية: 12، 25، 27، 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى المادتين 1/30 و278 من
قانون العقوبات
.
وكشفت التحقيقات الجارية في القضية أن وحدة التخزين الإلكترونية في الحرز رقم 1459 جزئي بالحاسب الآلي الخاص بها تحتوي على 9 مقاطع فيديو.
وأضافت التحقيقات أن المقطع المرئي الأول، مدته دقيقة و22 ثانية، يظهر فيه المتهمة أثناء حديثها مع أحد الأشخاص المجهولين، مستخدمة ألفاظًا خادشة للحياء وصراخًا وعبارات غير أخلاقية، وقد تم نشر المقطع على
مواقع التواصل الاجتماعي
للعامة.
وتبين من اعترافات المتهمة في التحقيقات أن المقطع المرئي الثاني، مدته دقيقة و26 ثانية، يتضمن تبادل الحوار بين "أم سجدة" وأخرى مع "بنت مبارك"، واستخدام ألفاظ مسيئة، وتم نشره أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.
وكشفت التحقيقات كذلك أن المقطع المرئي الثالث، مدته 59 ثانية، عبارة عن مشهد تمثيلي يظهر المتهمة وهي تستخدم ألفاظًا خادشة للحياء في الطريق العام؛ ما أثار حفيظة المواطنين، وتم التأكد من نشره على مواقع التواصل.
