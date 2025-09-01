Advertisement

المرأة

خلال أولى جلسات محاكمتها.. التحقيقات تكشف محتوى حسابات "أم سجدة" البنكية

Lebanon 24
01-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1411775-638923709371975853.png
Doc-P-1411775-638923709371975853.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انطلقت أولى جلسات محاكمة البلوغر المصرية المثيرة للجدل "أم سجدة"، في القضية رقم 1767 لسنة 2025، بمحكمة الجنح – شؤون اقتصادية، بتهم تتعلق بجرائم تقنية المعلومات والنشر المخالف للحياء العام عبر حسابها على "تيك توك".
Advertisement


وأفاد أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأنه تم رفع سرية حساباتها البنكية بعد صدور أمر بالتحفظ على أموالها، عقب توجيه اتهامات رسمية بالتورط في أنشطة مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال.


كما أوضح أمر الإحالة أن "أم سجدة" نشرت مقاطع فيديو احتوت على ألفاظ وعبارات بذيئة تخدش الحياء العام، مسّت بالمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بما يخالف أخلاقيات المجتمع والمواد القانونية: 12، 25، 27، 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى المادتين 1/30 و278 من قانون العقوبات.


وكشفت التحقيقات الجارية في القضية أن وحدة التخزين الإلكترونية في الحرز رقم 1459 جزئي بالحاسب الآلي الخاص بها تحتوي على 9 مقاطع فيديو.


وأضافت التحقيقات أن المقطع المرئي الأول، مدته دقيقة و22 ثانية، يظهر فيه المتهمة أثناء حديثها مع أحد الأشخاص المجهولين، مستخدمة ألفاظًا خادشة للحياء وصراخًا وعبارات غير أخلاقية، وقد تم نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.


وتبين من اعترافات المتهمة في التحقيقات أن المقطع المرئي الثاني، مدته دقيقة و26 ثانية، يتضمن تبادل الحوار بين "أم سجدة" وأخرى مع "بنت مبارك"، واستخدام ألفاظ مسيئة، وتم نشره أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي للعامة.


وكشفت التحقيقات كذلك أن المقطع المرئي الثالث، مدته 59 ثانية، عبارة عن مشهد تمثيلي يظهر المتهمة وهي تستخدم ألفاظًا خادشة للحياء في الطريق العام؛ ما أثار حفيظة المواطنين، وتم التأكد من نشره على مواقع التواصل.
مواضيع ذات صلة
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
lebanon 24
02/09/2025 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
lebanon 24
02/09/2025 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: نسعى لاستئناف جلسات محاكمة تفجير التليل وتحقيق العدالة
lebanon 24
02/09/2025 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تكشف عن تعرّضها للإصابة خلال تصوير "آسر".. من كسر يدها باسل خياط أم خالد القيش؟ (فيديو)
lebanon 24
02/09/2025 09:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون رقم 175 لسنة 2018

مواقع التواصل الاجتماعي

المحكمة الاقتصادية

قانون العقوبات

محكمة الجنح

العقوبات

22 ثانية

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:08 | 2025-09-02
23:00 | 2025-09-01
12:09 | 2025-09-01
09:53 | 2025-09-01
05:10 | 2025-09-01
02:26 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24