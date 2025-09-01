Advertisement

المرأة

آخر كلماتها… ما قالته الأميرة ديانا قبل وفاتها!

Lebanon 24
01-09-2025
توفيت الأميرة ديانا عن عمر يناهز 36 عامًا، إثر حادث سيارة مروع وقع في نفق جسر ألما بباريس في 31 آب 1997، والذي أودى أيضًا بحياة شريكها دودي الفايد وسائقهما.


هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وبذل المسعفون جهودًا كبيرة لإنقاذها، حيث أمسك أحدهم بيدها محاولًا تهدئتها، وسألت ديانا:يا إلهي، ماذا حدث؟" قبل أن تصاب بسكتة قلبية.
قال المسعف غورميلون لصحيفة "ذا صن": "ظننت أنها ستعيش، وعملت على إنعاش قلبها. كان الأمر مريحًا في البداية، لكنها توفيت لاحقًا في المستشفى نتيجة إصابات داخلية خطيرة".


وأضاف: "ستبقى ذكرى تلك الليلة عالقة في ذهني إلى الأبد. لم أكن أعلم أنها الأميرة ديانا إلا عند وضعها في سيارة الإسعاف".


ورغم الجهود الطبية المكثفة، أعلنت وفاة الأميرة ديانا في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في مستشفى بيتي سالبترير، ما أثار حزنًا واسعًا اجتاح المملكة المتحدة والعالم.


وتوافد الآلاف إلى قصر كنسينغتون لتقديم واجب العزاء، معبرين عن ارتباطهم العاطفي العميق بها، رغم أن كثيرين لم يلتقوا بها شخصيًا.
 
وأكد المؤرخ إد أوينز: "ديانا كانت من أشهر نساء العالم الناطق بالإنجليزية بعد الملكة إليزابيث الثانية. وفاتها المفاجِئة في سن مبكرة وفي ظروف مأساوية شكلت صدمة كبيرة للكثيرين، وأبرزت تأثيرها الفريد في الناس حول العالم".
