المرأة

زينب فياض في منشور غامض: سأبدأ حياة جديدة

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:11
في منشور غامض على خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، قالت زينب فياض إبنة الفنانة هيفا وهبي، إنّها ستبدأ حياة جديدة".
وقالت فياض: "في الأوّل من أيلول، سأبدأ حياة جديدة".
 
 
 
هيفا وهبي

ستوري

هيفا

فياض

توري

