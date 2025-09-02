Advertisement

بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:54
Doc-P-1411997-638924328233310032.jpg
Doc-P-1411997-638924328233310032.jpg photos 0
 أعلنت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي، عن إصابتها بفيروس.
ونشرت السعيدي صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أرفقتها بالتعليق التالي: "كنت أحارب لـ3 أيّام، لكن الفيروس تغلب علي".
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24