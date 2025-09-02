درة تخوض أولى تجاربها الإخراجية: جولة عالمية لفيلم عن غزة والأمومة

Advertisement

- مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي – مصر (18 – 22 أيلول 2025)

- مهرجان السينمائي – (18 – 25 أيلول 2025)

- مهرجان الفيلم المتوسطي في عنابة – الجزائر (24 – 30 أيلول 2025)

- مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي – الجزائر (30 تشرين الأول – 5 تشرين الثاني 2025)

- مهرجان السينمائي – آرهوس، الدنمارك (9 – 12 تشرين الأول 2025)

- مهرجان الأناضول الدولي للفيلم – (الموعد يحدد لاحقاً).

أعلنت الفنانة درة زروق عبر حسابها على "إنستغرام" عن انطلاق جولة عروض دولية لفيلمها الجديد "وين صرنا"، الذي يُعتبر أولى تجاربها في الإخراج والإنتاج السينمائي، بعد عرضه للمرة الأولى في مهرجان السينمائي الدولي العام الماضي.ونشرت درة بوستر الفيلم كاشفة عن خريطة المهرجانات المقبلة التي ستعرض العمل، وهي:وأكدت درة أن هذه المشاركات "تمثل محطة بارزة في مسيرة الفيلم، وتثبت قدرته على التواصل مع جماهير متنوعة عربياً ودولياً"."وين صرنا" يحكي قصة نادين، شابة من غزة تصل إلى مصر بعد ثلاثة أشهر على الحرب على القطاع، حاملة بين ذراعيها طفلتين توأماً أنجبتهما قبل الحرب بفترة قصيرة، بعد خمس معاناة مع العقم. وبينما تنتظر زوجها الذي يتأخر عنها لشهرين، تفتح القصة باباً على أبعاد إنسانية عميقة من الفقد، الانتظار، والأمومة وسط الدمار.ويُعتبر الفيلم نقلة نوعية في مسيرة درة الفنية، إذ تنتقل من التمثيل إلى العمل خلف الكاميرا، مؤكدة بذلك نضجها الفني ورغبتها في خوض تحديات إبداعية أكثر عمقاً تعكس الإنسانية الملحّة.