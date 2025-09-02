Advertisement

فنون ومشاهير

درة تخوض أولى تجاربها الإخراجية: جولة عالمية لفيلم عن غزة والأمومة

Lebanon 24
02-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1412048-638924385046166964.png
Doc-P-1412048-638924385046166964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة التونسية درة زروق عبر حسابها على "إنستغرام" عن انطلاق جولة عروض دولية لفيلمها الجديد "وين صرنا"، الذي يُعتبر أولى تجاربها في الإخراج والإنتاج السينمائي، بعد عرضه للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي.
Advertisement

ونشرت درة بوستر الفيلم كاشفة عن خريطة المهرجانات المقبلة التي ستعرض العمل، وهي:
- مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي – مصر (18 – 22 أيلول 2025)
- مهرجان طرابلس السينمائي – لبنان (18 – 25 أيلول 2025)
- مهرجان الفيلم المتوسطي في عنابة – الجزائر (24 – 30 أيلول 2025)
- مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي – الجزائر (30 تشرين الأول – 5 تشرين الثاني 2025)
- مهرجان فلسطين السينمائي – آرهوس، الدنمارك (9 – 12 تشرين الأول 2025)
- مهرجان الأناضول الدولي للفيلم – تركيا (الموعد يحدد لاحقاً).

وأكدت درة أن هذه المشاركات "تمثل محطة بارزة في مسيرة الفيلم، وتثبت قدرته على التواصل مع جماهير متنوعة عربياً ودولياً".

قصة الفيلم
"وين صرنا" يحكي قصة نادين، شابة من غزة تصل إلى مصر بعد ثلاثة أشهر على الحرب الإسرائيلية على القطاع، حاملة بين ذراعيها طفلتين توأماً أنجبتهما قبل الحرب بفترة قصيرة، بعد خمس سنوات من معاناة مع العقم. وبينما تنتظر زوجها الذي يتأخر عنها لشهرين، تفتح القصة باباً على أبعاد إنسانية عميقة من الفقد، الانتظار، والأمومة وسط الدمار.

ويُعتبر الفيلم نقلة نوعية في مسيرة درة الفنية، إذ تنتقل من التمثيل إلى العمل خلف الكاميرا، مؤكدة بذلك نضجها الفني ورغبتها في خوض تحديات إبداعية أكثر عمقاً تعكس القضايا الإنسانية الملحّة.
 
مواضيع ذات صلة
زينة أشرف عبد الباقي تخوض ثاني تجاربها في الإخراج
lebanon 24
03/09/2025 03:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي خلال جولة بقطاع غزة: نخوض معركة متعددة الساحات ونعمل بقوة في جميع الجبهات وهناك ساحات مستعدون للعمل فيها مجددا إذا لزم الأمر
lebanon 24
03/09/2025 03:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفد فيلم “الفينيقيين”: مشروع سينمائي عالمي يروّج للبنان ويحاكي إرثه الحضاري
lebanon 24
03/09/2025 03:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
lebanon 24
03/09/2025 03:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

التونسية

سنوات من

القاهرة

إسرائيل

القضايا

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:33 | 2025-09-02
10:54 | 2025-09-02
09:09 | 2025-09-02
07:11 | 2025-09-02
05:40 | 2025-09-02
04:11 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24