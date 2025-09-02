26
درة تخوض أولى تجاربها الإخراجية: جولة عالمية لفيلم عن غزة والأمومة
Lebanon 24
02-09-2025
|
14:00
A-
A+
أعلنت الفنانة
التونسية
درة زروق عبر حسابها على "إنستغرام" عن انطلاق جولة عروض دولية لفيلمها الجديد "وين صرنا"، الذي يُعتبر أولى تجاربها في الإخراج والإنتاج السينمائي، بعد عرضه للمرة الأولى في مهرجان
القاهرة
السينمائي الدولي العام الماضي.
ونشرت درة بوستر الفيلم كاشفة عن خريطة المهرجانات المقبلة التي ستعرض العمل، وهي:
- مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي – مصر (18 – 22 أيلول 2025)
- مهرجان
طرابلس
السينمائي –
لبنان
(18 – 25 أيلول 2025)
- مهرجان الفيلم المتوسطي في عنابة – الجزائر (24 – 30 أيلول 2025)
- مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي – الجزائر (30 تشرين الأول – 5 تشرين الثاني 2025)
- مهرجان
فلسطين
السينمائي – آرهوس، الدنمارك (9 – 12 تشرين الأول 2025)
- مهرجان الأناضول الدولي للفيلم –
تركيا
(الموعد يحدد لاحقاً).
وأكدت درة أن هذه المشاركات "تمثل محطة بارزة في مسيرة الفيلم، وتثبت قدرته على التواصل مع جماهير متنوعة عربياً ودولياً".
قصة الفيلم
"وين صرنا" يحكي قصة نادين، شابة من غزة تصل إلى مصر بعد ثلاثة أشهر على الحرب
الإسرائيلية
على القطاع، حاملة بين ذراعيها طفلتين توأماً أنجبتهما قبل الحرب بفترة قصيرة، بعد خمس
سنوات من
معاناة مع العقم. وبينما تنتظر زوجها الذي يتأخر عنها لشهرين، تفتح القصة باباً على أبعاد إنسانية عميقة من الفقد، الانتظار، والأمومة وسط الدمار.
ويُعتبر الفيلم نقلة نوعية في مسيرة درة الفنية، إذ تنتقل من التمثيل إلى العمل خلف الكاميرا، مؤكدة بذلك نضجها الفني ورغبتها في خوض تحديات إبداعية أكثر عمقاً تعكس
القضايا
الإنسانية الملحّة.
