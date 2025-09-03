Advertisement

المرأة

بعد ردها القاسي على دريد لحام الذي وصف زواجه بوالدتها بـ "نزوة".. هذا ما قالته ابنة صباح الجزائري

Lebanon 24
03-09-2025 | 00:27
بعد ردها على تصريحات سابقة للفنان السوري دريد لحام الذي وصف زواجه من والدتها الفنانة صباح الجزائري بأنه "نزوة"، أثارت الفنانة ترف التقي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ترف أن النقاش لم يكن من مبادراتها، بل جاء بعد تصريحات لحام نفسه، مشددة على أن ما قاله عن زواج والدتها لم يكن مناسبًا أمام الملايين. 

وقالت في حديث لـ "فوشيا" : "كان بالإمكان التعبير عن العلاقات السابقة بطريقة تحترم كبار السن، وتراعي الحساسيات، خاصة أن والدتي كبيرة في العمر، ولها أحفاد."

وأشارت التقي إلى أن ردها كان دبلوماسيًا وإيجابيًا، مؤكدة أنها لم تنتقد مسيرة دريد الفنية، بل ركزت على أن الفنان يجب أن يكون إنسانًا أيضًا. 

واعتبرت أن الشخص يجب أن يذكر علاقاته السابقة مع احترام، خاصة إذا انتهت هذه العلاقات، فلا داعي للتحدث عن الماضي بهذه الطريقة أمام الجمهور.

وأكدت التقي ان الحديث عن والدتها أمام الملايين استدعى ردها والدفاع عنها، بغض النظر عن عمر دريد لحام، سواء كان 90 أو 100 أو 20 عامًا، وقالت: "السكوت لم يكن خيارًا، والرد على موضوع حساس عندما يُسأل الشخص هو واجب إنساني قبل أي شيء." (فوشيا)
