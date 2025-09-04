Advertisement

روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:00
في عمل فني مبتكر، استطاعت الفنانة الروسية يفغينيا سكوفارت أن تترك بصمة مميزة من خلال تشكيل لوحة بورتريه للمغني الروسي الشهير ميخائيل شوفوتينسكي باستخدام أوراق الخريف، وذلك في مدينة أوفا.

اللوحة جاءت لتواكب رمزية تاريخية مرتبطة بأغنية "الثالث من سبتمبر" الشهيرة لشوفوتينسكي، التي صدرت عام 1994، ولا تزال حتى اليوم إحدى أكثر الأغنيات ترديداً في روسيا مع بداية فصل الخريف. سكوفارت قررت أن ترسم ملامح الفنان في هذا التاريخ تحديداً، مصورة مراحل العمل على أنغام الأغنية.
ويُعرف عن سكوفارت إبداعها باستخدام خامات غير تقليدية، حيث سبق أن أبهرت الجمهور بأعمال صنعتها من أدوات رياضية لتجسيد وجه النجم أرنولد شوارزنيغر، وأخرى تناولت شخصيات بارزة بينها رؤساء دول ومشاهير.

العمل الأخير أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي الروسية، حيث اعتبره كثيرون تجسيداً فنياً لارتباط الذاكرة الشعبية بموسيقى شوفوتينسكي، الذي يلقب بـ"ملك الأغنية الروسية الخريفية".
 
(روسيا اليوم)
 
