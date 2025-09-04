Advertisement

المرأة

جمال ابنة سيرين عبد النور حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
04-09-2025
لفتت ابنة النجمة سيرين عبد النور الأنظار في أحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حساب والدتها في إنستغرام.
وقد ظهرت تاليا أثناء استعدادها لركوب الطائرة، بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث بدت بملامح ناعمة وجاذبية لافتة، ما أثار إعجاب المتابعين الذين علّقوا على الشبه الكبير بينها وبين والدتها.
 
