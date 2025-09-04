27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
جمال ابنة سيرين عبد النور حديث المواقع.. شاهدوا آخر ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
04-09-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت ابنة النجمة
سيرين عبد النور
الأنظار في أحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حساب والدتها في إنستغرام.
Advertisement
وقد ظهرت تاليا أثناء استعدادها لركوب الطائرة، بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث بدت بملامح ناعمة وجاذبية لافتة، ما أثار إعجاب المتابعين الذين علّقوا على الشبه الكبير بينها وبين والدتها.
مواضيع ذات صلة
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
Lebanon 24
مثلت معها في "دانتيل".. ابنة شقيقة سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا هل تشبهها؟
04/09/2025 22:19:14
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
Lebanon 24
سيرين عبد النور تحتفل بزفاف ابن شقيقتها.. وابنتها "تاليا" تُفاجئ الجمهور شاهدوا كم أصبحت جميلة (فيديو)
04/09/2025 22:19:14
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
Lebanon 24
سيرين عبد النور غاضبة جداً.. إليكم السبب
04/09/2025 22:19:14
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري الكُبرى تُفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
04/09/2025 22:19:14
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
عبد النور
سيرين عبد
جمال ا
جاذبية
ستوري
الست
قد يعجبك أيضاً
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
Lebanon 24
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
11:00 | 2025-09-04
04/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
Lebanon 24
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
10:30 | 2025-09-04
04/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
Lebanon 24
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
08:00 | 2025-09-04
04/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
Lebanon 24
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
06:52 | 2025-09-04
04/09/2025 06:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2025-09-04
بعد مرض بروس ويليس.. زوجتيه السابقة والحالية تتحدان
10:30 | 2025-09-04
استرجعي إشراقة بشرتك: كيف نواجه فقدان الحيوية؟
10:00 | 2025-09-04
شفيونتيك لصحفي: "أنت بحاجة إلى راحة عقلية"
08:00 | 2025-09-04
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
06:52 | 2025-09-04
تحديد الجنس.. يستبعد منتخب فرنسا للملاكمة من بطولة العالم
06:30 | 2025-09-04
ياسمين يحيى.. المصممة التي جمعت بين الشرق والغرب
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24