26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هبة نور تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
Lebanon 24
05-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
السورية
هبة نور
صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها من داخل صالة الألعاب الرياضية، مرتدية ملابس رياضية باللون البيج الفاتح.
Advertisement
وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معها بشكل واسع.
الصورة لاقت إعجاب جمهورها، خصوصًا من المهتمين بالرشاقة ونمط الحياة الصحي.
مواضيع ذات صلة
كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
Lebanon 24
كندة حنا تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)
06/09/2025 04:18:29
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
Lebanon 24
ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي
06/09/2025 04:18:29
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
Lebanon 24
سلام يُهنئ فريق الرياضي: إنجاز يُضاف إلى سجل هذا النادي العريق
06/09/2025 04:18:29
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصورة
Lebanon 24
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصورة
06/09/2025 04:18:29
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
النادي الرياضي
نادي الرياضي
نادي الرياض
هبة نور
السورية
الرياض
رياضي
ستوري
قد يعجبك أيضاً
ياسمين صبري بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال (صورة)
Lebanon 24
ياسمين صبري بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال (صورة)
12:30 | 2025-09-05
05/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"
Lebanon 24
لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"
10:00 | 2025-09-05
05/09/2025 10:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
Lebanon 24
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
08:25 | 2025-09-05
05/09/2025 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير
Lebanon 24
من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير
05:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة الكيتامين".. مواجهة عقوبة تصل إلى 65 عاماً
Lebanon 24
"ملكة الكيتامين".. مواجهة عقوبة تصل إلى 65 عاماً
01:00 | 2025-09-05
05/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:30 | 2025-09-05
ياسمين صبري بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال (صورة)
10:00 | 2025-09-05
لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"
08:25 | 2025-09-05
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
05:00 | 2025-09-05
من وول ستريت إلى مليونيرة: روز هان تكشف أسرار خفض الفواتير
01:00 | 2025-09-05
"ملكة الكيتامين".. مواجهة عقوبة تصل إلى 65 عاماً
23:00 | 2025-09-04
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
06/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24