المرأة

هبة نور تتألق بإطلالة رياضية داخل النادي الرياضي (صورة)

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:00
نشرت الفنانة السورية هبة نور صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها من داخل صالة الألعاب الرياضية، مرتدية ملابس رياضية باللون البيج الفاتح.
وانتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معها بشكل واسع.
الصورة لاقت إعجاب جمهورها، خصوصًا من المهتمين بالرشاقة ونمط الحياة الصحي.
