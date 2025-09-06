27
المرأة
في أولى جلسات محاكمتها... هكذا بدت المذيعة المُتّهمة بالإتجار بالمخدرات
Lebanon 24
06-09-2025
|
10:06
A-
A+
منعت المحكمة المصريّة تصوير أولى جلسات محاكمة المذيعة
سارة خليفة
، التي أطّلت بجلباب أبيض، وبدت قلقة ومتوتّرة، في قضية الإتجار بالمخدرات.
وقال محامي
خليفة
التي تُحاكم مع 27 شخصاً، إنّه "لم يُعثر داخل منزل موكلته على أي مواد أو أدوات تدخل في تصنيع المخدرات". (ارم نيوز)
