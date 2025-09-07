بدا في حالة انسجام... نسرين طافش بإطلالة رسمية للمرة الأولى برفقة زوجها (فيديو)

Advertisement

شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم "، المقام في أحد بالزمالك، ظهورًا بارزًا للفنانة برفقة زوجها رجل الأعمال ، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.وتألقت نسرين خلال الحفل برومانسيتها وتوافقها مع زوجها، حيث بدا في حالة انسجام لاقت إعجاب الحضور وعدسات المصورين.وكانت نسرين طافش قد تزوجت منذ عدة أشهر، لكنها حرصت طوال الفترة الماضية على إبقاء هوية زوجها بعيدة عن الإعلام، مكتفية بمشاركة بعض اللحظات الخاصة مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ملامحه.إلا أن الاحتفال بألبوم جنات الجديد شكّل نقطة تحوّل في علاقة الثنائي مع الأضواء، بعدما قررا الظهور معًا رسميًا للمرة الأولى، وسط حضور فني وإعلامي بارز.