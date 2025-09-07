بدا في حالة انسجام... نسرين طافش بإطلالة رسمية للمرة الأولى برفقة زوجها (فيديو)

29
المرأة
Lebanon 24
شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم
على مين
"، المقام في أحد
الفنادق الكبرى
بالزمالك، ظهورًا بارزًا للفنانة
نسرين طافش
برفقة زوجها رجل الأعمال
أحمد جوهر
، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.
وتألقت نسرين خلال الحفل برومانسيتها وتوافقها مع زوجها، حيث بدا
الثنائي
في حالة انسجام لاقت إعجاب الحضور وعدسات المصورين.
وكانت نسرين طافش قد تزوجت منذ عدة أشهر، لكنها حرصت طوال الفترة الماضية على إبقاء هوية زوجها بعيدة عن الإعلام، مكتفية بمشاركة بعض اللحظات الخاصة مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الكشف عن ملامحه.
الكشف عن
ملامحه.
إلا أن الاحتفال بألبوم جنات الجديد شكّل نقطة تحوّل في علاقة الثنائي مع الأضواء، بعدما قررا الظهور معًا رسميًا للمرة الأولى، وسط حضور فني وإعلامي بارز.
