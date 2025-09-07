27
بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها
07-09-2025
16:00
تصدّر خبر دخول
رنا رئيس
المستشفى قوائم الأكثر تداولًا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أدت إلى فقدان جنينها بعد إصابتها بحالة إجهاض مفاجئة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص.
أشارت وسائل إعلام
مصرية
إلى أن حالة رنا الصحية ما زالت تستدعي متابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، بينما يبذل الأطباء جهودًا كبيرة لضمان استقرار وضعها، وسط حالة من القلق الشديد الذي يسيطر على محبيها.
