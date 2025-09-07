بعد تعرضها لإجهاض طارئ.. فنانة تخسر جنينها

تصدّر خبر دخول المستشفى قوائم الأكثر تداولًا عبر ، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أدت إلى فقدان جنينها بعد إصابتها بحالة إجهاض مفاجئة، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

Advertisement

أشارت وسائل إعلام إلى أن حالة رنا الصحية ما زالت تستدعي متابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، بينما يبذل الأطباء جهودًا كبيرة لضمان استقرار وضعها، وسط حالة من القلق الشديد الذي يسيطر على محبيها.