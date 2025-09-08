28
متفرقات
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختُتمت قبل ساعات فعاليات حفل توزيع
جوائز mtv
للأغاني المصوّرة، المعروف بـ
mtv
VMAs، وهو الحدث الموسيقي العالمي الذي يكرّم أبرز الإنجازات في مجال الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي ويحتفي برموز الفن حول العالم. ومن بين الجوائز التي أُعلن عنها هذا العام، كانت
جائزة أفضل
موسيقى لاتينية من نصيب النجمة الكولومبية
شاكيرا
عن أغنيتها الشهيرة Soltera.
غير أنّ غياب صاحبة الجائزة عن الحفل أثار الانتباه، إذ لم تظهر شاكيرا على المسرح لتتسلّم التكريم ولم تشارك زملاءها الفنانين لحظة الاحتفال. والسبب يعود إلى التزاماتها الفنية، حيث كانت تحيي في الوقت نفسه حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة غوادالاخارا –
المكسيك
، ضمن جولتها الموسيقية الحالية التي تجوب مختلف المدن المكسيكية. وبحسب موقعها الرسمي، فإن جولتها مستمرة، ومن المقرر أن تُقدّم عرضها المقبل بعنوان "Las Mujeres Ya No Lloran" في مدينة بويبلا بتاريخ 11 أيلول الجاري.
ورغم غيابها عن نسخة هذا العام من الحفل، تبقى بصمة شاكيرا في تاريخ الـ MTV VMAs حاضرة بقوة، إذ سبق لها في عام 2023 أن صنعت حدثاً تاريخياً حين أصبحت أول فنانة من أميركا الجنوبية تنال جائزة Video Vanguard Award، لتنضم بذلك إلى أسماء أسطورية كـ
بيونسيه
،
مادونا
،
جانيت جاكسون
، ريهانا، وحتى فرقة
البيتلز
. وقدّمت آنذاك عرضاً مبهراً جمع بين عدد من أنجح أغانيها، مؤكدة مكانتها كإحدى أيقونات الموسيقى العالمية.
(سيدتي)
