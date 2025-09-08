28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في مصر.. تبرئة الراقصة "دوسة" من هذه التهم!
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصلت الراقصة
المصرية
المعروفة باسم "دوسة" على حكم قضائي ببراءتها من تهم التحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على حادثة تبادل الاتهامات بينها وبين خادمتها.
Advertisement
وقال المحامي
أحمد فتحي
، دفاع دوسة، إن
محكمة جنايات الجيزة
قضت ببراءتها استجابة لدفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، لعدم وجود أي أحراز بحوزتها وقت القبض عليها. وأضاف أن المحكمة وافقت على طلبه بإجراء تحليل مخدرات للراقصة، وأظهر تقرير
الطب الشرعي
خلو جسدها من المواد المخدرة، مما دعم موقفها القانوني وأكد براءتها.
وأشار فتحي إلى أن
النيابة العامة
استأنفت على حكم أول درجة، إلا أن محكمة مستأنف الاقتصادية رفضت
الاستئناف
وأيدت حكم البراءة، لتغلق بذلك هذه القضية. وأوضح أن دوسة تواجه قضية أخرى بنفس التهم ما زالت قيد النظر.
وكانت
الإدارة العامة
لمباحث الآداب قد ألقت القبض على "دوسة" بعد تداول مقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، ظهرت فيها بملابس فاضحة وإيحاءات جنسية اعتُبرت تحريضًا على الفسق والفجور، وتم ضبطها في منطقة "حدائق الأهرام" وإحالتها إلى
النيابة
العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حماية الحقوق القانونية للمتهمين وعدم المساس بها دون دلائل قانونية واضحة، كما يسلط الضوء على دور
القضاء
في التحقق من صحة الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018
Lebanon 24
تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018
08/09/2025 19:51:13
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!
Lebanon 24
مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!
08/09/2025 19:51:13
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه
Lebanon 24
توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه
08/09/2025 19:51:13
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
Lebanon 24
بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم
08/09/2025 19:51:13
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
محكمة جنايات الجيزة
الإدارة العامة
النيابة العامة
الطب الشرعي
أحمد فتحي
الاستئناف
النيابة
المصرية
قد يعجبك أيضاً
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
Lebanon 24
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
Lebanon 24
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
09:00 | 2025-09-08
08/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
06:30 | 2025-09-08
08/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
Lebanon 24
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
03:46 | 2025-09-08
08/09/2025 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 02:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:00 | 2025-09-08
هاري يزور قبر جدته في ذكرى رحيلها الثالثة!
09:00 | 2025-09-08
رغم الغياب.. شاكيرا تنال جائزة "أفضل موسيقى لاتينية"
06:30 | 2025-09-08
أنجلينا جولي تهاجم المجتمع الدولي: "الأرواح ليست متساوية"
03:46 | 2025-09-08
تعرّضت لنزيف متواصل.. هذه آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة
02:36 | 2025-09-08
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:08 | 2025-09-08
انهارت بالبكاء.. إعلامية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها وتتغزل بنفسها! (فيديو)
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 19:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24