في مصر.. تبرئة الراقصة "دوسة" من هذه التهم!

Advertisement

حصلت الراقصة المعروفة باسم "دوسة" على حكم قضائي ببراءتها من تهم التحريض على الفسق والفجور وتعاطي المخدرات، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على حادثة تبادل الاتهامات بينها وبين خادمتها.وقال المحامي ، دفاع دوسة، إن قضت ببراءتها استجابة لدفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، لعدم وجود أي أحراز بحوزتها وقت القبض عليها. وأضاف أن المحكمة وافقت على طلبه بإجراء تحليل مخدرات للراقصة، وأظهر تقرير خلو جسدها من المواد المخدرة، مما دعم موقفها القانوني وأكد براءتها.وأشار فتحي إلى أن استأنفت على حكم أول درجة، إلا أن محكمة مستأنف الاقتصادية رفضت وأيدت حكم البراءة، لتغلق بذلك هذه القضية. وأوضح أن دوسة تواجه قضية أخرى بنفس التهم ما زالت قيد النظر.وكانت لمباحث الآداب قد ألقت القبض على "دوسة" بعد تداول مقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، ظهرت فيها بملابس فاضحة وإيحاءات جنسية اعتُبرت تحريضًا على الفسق والفجور، وتم ضبطها في منطقة "حدائق الأهرام" وإحالتها إلى العامة التي باشرت التحقيق في القضية.يأتي هذا الحكم ليؤكد حماية الحقوق القانونية للمتهمين وعدم المساس بها دون دلائل قانونية واضحة، كما يسلط الضوء على دور في التحقق من صحة الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.