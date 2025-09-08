Advertisement

المرأة

اتهمت بتجارة الأعضاء.. النجمة المصرية الشهيرة تخرج عن صمتها!

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1414288-638929589680172703.jpg
Doc-P-1414288-638929589680172703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الاتهامات التي طاولتها خلال الفترة الماضية بالضلوع في قضية "الإتجار بالأعضاء"، خرجت الفنانة وفاء عامر عن صمتها.
Advertisement

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الشفرة" الذي تقدّمه علا شوشة على قناة "الشمس"، أكدت عامر أنها تعرضت لظلم كبير وغير مبرَّر في الفترة الأخيرة، موجهةً اتهامها الى بعض الأوساط التي تستهدف سمعتها وتستغل اسمها للإساءة الى مصر.

كما أبدت استغرابها الشديد من الزجّ باسمها في "قضية حسّاسة كالإتجار بالأعضاء البشرية"، مؤكدةً أن ذلك "ليس إلا محاولة لزعزعة استقرار مصر والنيل من سمعة مؤسساتها".

إذ قالت: "إقحام اسمي في هذه القضية تحديداً، لأنني وفاء عامر، يعكس عدم وجود قضية حقيقية. لو لم يكن اسمي موجوداً، لما كانت هناك قضية تُحارَب بها الدولة المصرية".

وأضافت أن تناول مثل هذه القضايا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بدون دلائل أو تحقيقات قانونية يُعدّ هجوماً غير مبرَّر على مؤسسات الدولة، وعلى الشخصيات العامة.

ودَعت وفاء عامر الى التعامل مع القضية بمهنية، بعيداً من الاستعراضات الإعلامية أو التكهنات على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت بتقديم الأدلة العلمية والطبية حول قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وأوضحت: "هناك قضاء سيقول كلمته ولن يمر مرور الكرام، فمصر أكبر من هذا الكلام، ومن الأفضل أن نناقش قضايا كهذه عبر متخصّصين في المجال الطبي، ونعرض للجمهور المسح الذري الأخير لشيكا، وبالتأكيد سأتحدث عندما أنتصر في قضيتي".

وعن دورها في مساعدة الآخرين، الذي كان نقطة خلاف بعد اتهامها، أكدت وفاء أنها لن تتوقف عن تقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة، بناءً على قناعاتها الشخصية ومن دون أي دوافع سياسية أو شخصية... حيث قالت: "الخير الذي أقدّمه نابع من ثقافتي وقناعاتي، ولن أتوقف عنه إلا إذا كان هناك قرار رسمي يلزمني بذلك، فأنا لا أريد أن أكون عضواً في البرلمان".

وأكدت وفاء عامر أن إبراهيم شيكا توفي بسبب مرض السرطان، الذي كان قد انتشر في جسمه بشكل سريع في الأيام الأخيرة من حياته، وأنه كان قد تواصل معها في وقت سابق طالباً المساعدة لتغطية نفقات العلاج، ولبّت هي طلبه بالتعاون مع أطباء من داخل مصر وخارجها، وقد أبلغوها أن أيامه باتت معدودة، مشيرةً الى أنه هو مَن بحث عنها لأنه يعرف أنها ستساعده.
مواضيع ذات صلة
بعد أن علّق متابع بسخرية على غياب طفلتيها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وترد بطريقة مفاجئة!
lebanon 24
09/09/2025 08:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأخبار عن عودتهما إلى بعض.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن خطيبها السابق
lebanon 24
09/09/2025 08:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا: "يا تنك هلقد صوتي وجعكن" (فيديو)
lebanon 24
09/09/2025 08:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
lebanon 24
09/09/2025 08:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة المصرية

مؤسسات الدولة

وفاء عامر

الدولة ال

البرلمان

المصرية

القضايا

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:30 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-08
14:00 | 2025-09-08
10:30 | 2025-09-08
10:00 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24