29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لا تزال في المستشفى... الكشف عن آخر المستجدات حول الوضع الصحيّ لهذه الفنانة القديرة
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى
رئيس الاتحاد
الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه خالد الراشد، الأخبار المتداولة عن دخول الفنانة القديرة
حياة الفهد
في غيبوبة.
Advertisement
وأكّد الراشد أنّ "حالة
الفهد
مستقرة، ولا تزال موصولة بالأجهزة الطبية في
قسم العناية المركزة
". (لها)
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضها لجلطة وإدخالها العناية المركزة.. هذه آخر المستجدات الصحية للفنانة القديرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضها لجلطة وإدخالها العناية المركزة.. هذه آخر المستجدات الصحية للفنانة القديرة (صورة)
09/09/2025 17:14:46
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة قديرة في المستشفى... وهذا ما كشفه إعلاميّ عن وضعها الصحيّ
Lebanon 24
فنانة قديرة في المستشفى... وهذا ما كشفه إعلاميّ عن وضعها الصحيّ
09/09/2025 17:14:46
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد تخضع لعمليّة جراحيّة ثانيّة... مصدر مُقرّب من أنغام يكشف آخر المستجدات عن وضعها الصحيّ
Lebanon 24
قد تخضع لعمليّة جراحيّة ثانيّة... مصدر مُقرّب من أنغام يكشف آخر المستجدات عن وضعها الصحيّ
09/09/2025 17:14:46
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط
Lebanon 24
الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط
09/09/2025 17:14:46
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قسم العناية المركزة
الاتحاد الكويتي
رئيس الاتحاد
الكشف عن
الكويتي
الكويت
خالد ا
قد يعجبك أيضاً
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
04:00 | 2025-09-09
09/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
Lebanon 24
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
02:00 | 2025-09-09
09/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
00:30 | 2025-09-09
09/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهمت بتجارة الأعضاء.. النجمة المصرية الشهيرة تخرج عن صمتها!
Lebanon 24
اتهمت بتجارة الأعضاء.. النجمة المصرية الشهيرة تخرج عن صمتها!
23:00 | 2025-09-08
08/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبّيها من حول العالم.. خبر سارّ عن سيلين ديون!
Lebanon 24
لمحبّيها من حول العالم.. خبر سارّ عن سيلين ديون!
16:00 | 2025-09-08
08/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:00 | 2025-09-09
لبنى عبد العزيز.. هذه تفاصيل صدامها مع عبد الحليم حافظ
02:00 | 2025-09-09
بعد زواج 10 سنوات.. انفصال ياسمين الجيلاني وعمر خورشيد
00:30 | 2025-09-09
سلاف فواخرجي تنتقد سلوم حداد: مصر بوابة الفن العربي
23:00 | 2025-09-08
اتهمت بتجارة الأعضاء.. النجمة المصرية الشهيرة تخرج عن صمتها!
16:00 | 2025-09-08
لمحبّيها من حول العالم.. خبر سارّ عن سيلين ديون!
14:00 | 2025-09-08
بالصور.. أوّل إطلاله للفنانة سميرة أحمد بعد غياب طويل
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 17:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24