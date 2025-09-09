Advertisement

المرأة

لا تزال في المستشفى... الكشف عن آخر المستجدات حول الوضع الصحيّ لهذه الفنانة القديرة

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:43
نفى رئيس الاتحاد ⁧‫الكويتي‬⁩ للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع ⁧‫الترفيه‬⁩ خالد الراشد، الأخبار المتداولة عن دخول الفنانة القديرة حياة الفهد في غيبوبة.
وأكّد الراشد أنّ "حالة الفهد مستقرة، ولا تزال موصولة بالأجهزة الطبية في قسم العناية المركزة". (لها)
 
 
 
