Advertisement

المرأة

شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر

Lebanon 24
09-09-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1414706-638930373658908114.jpg
Doc-P-1414706-638930373658908114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 19 أيلول 2025 غير صحيح. وأكدت أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنّ أي معلومات تخص نشاطاتها الفنية في السعودية أو في أي بلد عربي لن تصدر إلا من خلال حساباتها الرسمية فقط".
Advertisement

وتمنّت شيرين أن "يجتمع قريباً نجوم الفن الكبار في حفلات داخل المملكة"، معبّرة عن "تقديرها وحبها الكبير لجمهورها السعودي والعربي"، داعية "إياهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة أخبارها الموثوقة عبر قنواتها الرسمية".
 
 
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تستعيد حساباتها.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
09/09/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
lebanon 24
09/09/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" ينفي هذا الخبر
lebanon 24
09/09/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة جديدة من شيرين عبد الوهاب.. تراجعت عن هذا القرار (صورة)
lebanon 24
09/09/2025 18:51:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

شيرين عبد الوهاب

العربية السعودية

عبد الوهاب

السعودية

المملكة

المصرية

السعود

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:43 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
02:00 | 2025-09-09
00:30 | 2025-09-09
23:00 | 2025-09-08
16:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24