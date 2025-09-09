شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر

Advertisement

أصدرت الفنانة بياناً، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة في بتاريخ 19 أيلول 2025 غير صحيح. وأكدت أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنّ أي معلومات تخص نشاطاتها الفنية في أو في أي بلد عربي لن تصدر إلا من خلال حساباتها الرسمية فقط".وتمنّت أن "يجتمع قريباً نجوم الفن الكبار في حفلات داخل "، معبّرة عن "تقديرها وحبها الكبير لجمهورها السعودي والعربي"، داعية "إياهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة أخبارها الموثوقة عبر قنواتها الرسمية".