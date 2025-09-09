29
المرأة
شيرين عبد الوهاب تنفي هذا الخبر المُتعلّق بفضل شاكر
Lebanon 24
09-09-2025
|
10:51
أصدرت الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
بياناً، أوضحت فيه أن ما جرى تداوله في الساعات الماضية حول إحياء حفل مشترك لها مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة في
المملكة العربية السعودية
بتاريخ 19 أيلول 2025 غير صحيح. وأكدت أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنّ أي معلومات تخص نشاطاتها الفنية في
السعودية
أو في أي بلد عربي لن تصدر إلا من خلال حساباتها الرسمية فقط".
وتمنّت
شيرين
أن "يجتمع قريباً نجوم الفن الكبار في حفلات داخل
المملكة
"، معبّرة عن "تقديرها وحبها الكبير لجمهورها السعودي والعربي"، داعية "إياهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات ومتابعة أخبارها الموثوقة عبر قنواتها الرسمية".
