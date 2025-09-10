ورد الخال تخطف الأنظار في زفاف داليدا خليل… إليكم إطلالتها

Advertisement

شاركت الممثلة ورد مساء أمس في حفل زفاف النجمة ، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية، مرتديةً فستاناً زيتي اللون.وأثنت الحضور على جمال ورد التي بدت في قمة تألقها، وسط أجواء من الفرح والحب.