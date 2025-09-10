Advertisement

المرأة

ورد الخال تخطف الأنظار في زفاف داليدا خليل… إليكم إطلالتها

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:40
شاركت الممثلة ورد الخال مساء أمس في حفل زفاف النجمة داليدا خليل، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية، مرتديةً فستاناً زيتي اللون.
وأثنت الحضور على جمال ورد التي بدت في قمة تألقها، وسط أجواء من الفرح والحب.
 
داليدا خليل

الخال

تانا

