Advertisement

المرأة

"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1415222-638931228651788895.jpg
Doc-P-1415222-638931228651788895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت النجمة نيللى كريم، إنها سعيد وفخورة للغاية، باختيار فيلم هابى بيرز داى أو (عيد ميلاد سعيد) لتمثيل مصر فى جوائز الأوسكار، وهو الحدث العالمى الذى ينتظره جمهور العالم في كل عام، مشيرة إلى أنها وفريق عمل الفيلم يتمنون الحصول على جائزة، لاسيما أنهم بذولوا مجهودا كبيرا في العمل، حتى يظهر بشكل مختلف، وعندما عرض الفيلم في مهرجان تريبكيا في أمريكا، لاقى العمل نجاحا كبيرا وسط تفاعل الحضور، وهو ما جعلنا نحصد إشادات كبيرة من الجمهور والمبدعين الحاضرين، وأتمنى من الله أن يحصد الفيلم جائزة مهمة في الاوسكار.
Advertisement
وانتهت نيللى كريم مؤخرا من تصوير فيلم جوازة ولا جنازة مع النجم شريف سلامة، ويشارك في بطولته انتصار ومحمود البزاوى، وآخرون، إخراج أميرة دياب.

وتدور أحداث فيلم جوازة ولا جنازة في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
قاما بإلغاء بعضهما.. رد فعل مُفاجئ من كريم عبد العزيز تجاه دينا الشربيني وما مصير فيلمهما؟
lebanon 24
10/09/2025 23:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمة جديدة بأقوى وأضعف "جوازات السفر" عالمياً.. مفاجأة عن الجواز الأميركي
lebanon 24
10/09/2025 23:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن المتهم في قضية تفجير "السيل الشمالي"
lebanon 24
10/09/2025 23:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
lebanon 24
10/09/2025 23:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد ميلاد سعيد

جوائز الأوسكار

نيللي كريم

ميلاد سعيد

الاوسكار

اوسكار

أمريكا

أوسكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
06:40 | 2025-09-10
04:00 | 2025-09-10
02:00 | 2025-09-10
23:46 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24