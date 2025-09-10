"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي

Advertisement

قالت النجمة نيللى كريم، إنها سعيد وفخورة للغاية، باختيار فيلم هابى بيرز داى أو (عيد ميلاد سعيد) لتمثيل مصر فى ، وهو الحدث العالمى الذى ينتظره جمهور العالم في كل عام، مشيرة إلى أنها وفريق عمل الفيلم يتمنون الحصول على جائزة، لاسيما أنهم بذولوا مجهودا كبيرا في العمل، حتى يظهر بشكل مختلف، وعندما عرض الفيلم في مهرجان تريبكيا في ، لاقى العمل نجاحا كبيرا وسط تفاعل الحضور، وهو ما جعلنا نحصد إشادات كبيرة من الجمهور والمبدعين الحاضرين، وأتمنى من الله أن يحصد الفيلم جائزة مهمة في .وانتهت نيللى كريم مؤخرا من تصوير فيلم جوازة ولا جنازة مع النجم شريف سلامة، ويشارك في بطولته انتصار ومحمود البزاوى، وآخرون، إخراج أميرة .وتدور أحداث فيلم جوازة ولا جنازة في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما. (اليوم السابع)