متفرقات

تايلور سويفت تحتفل بافتتاح مطعم جديد في كانساس سيتي

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:00
شهد مطعم "1587 برايم ستيك هاوس" في كانساس سيتي ليلة استثنائية، مع حضور النجمة العالمية تايلور سويفت وصديقها لاعب كرة القدم ترافيس كيلسي، للاحتفال بالافتتاح التجريبي لمطعمهما الجديد المملوك بالشراكة مع نجم "كانساس سيتي تشيفز" باتريك ماهومز.
وصلت سويفت وكيلسي إلى المطعم عند الساعة 6:15 مساءً، حيث استقبلا العائلة والأصدقاء قبل أن يستقرا في ركن جانبي هادئ. وحضر أيضًا باتريك وبريتاني ماهومز، اللذان جلسا على طاولة منفصلة مع الحفاظ على أجواء ودية للتواصل الاجتماعي.

المناسبة لم تخلُ من الطابع الشخصي؛ إذ شاركت سويفت في اللعب مع الأطفال، وتبادلت اللحظات الودية مع الضيوف والموظفين، بينما أضاف الثنائي بصمتهما الخاصة إلى قائمة الطعام.

واختتما الأمسية بالجلوس في ركن خلفي، في إشارة إلى نجاح الافتتاح التجريبي، الذي بدا مزيجًا من العمل والاستمتاع الشخصي، وسط أجواء عائلية راقية.
 
