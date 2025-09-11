Advertisement

المرأة

ببطن مكشوف.. هبة نور تخطف الأنظار بجمالها (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:00
شاركت الممثلة السورية هيبة نور متابعيها عبر منصة إنستغرام، صورة جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها بإطلالة رياضية، ما لفت أنظار المتابعين وأثار إعجاب الكثيرين بجسمها الرياضي ولياقتها الواضحة.
اللقطة حصدت تفاعلاً كبيرًا خلال ساعات، حيث اعتبرها بعض المتابعين "مصدر إلهام" لمحبي الرياضة واللياقة البدنية.
 
