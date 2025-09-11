ببطن مكشوف.. هبة نور تخطف الأنظار بجمالها (صورة)

Advertisement

شاركت الممثلة هيبة نور متابعيها عبر منصة إنستغرام، صورة جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهرت فيها بإطلالة رياضية، ما لفت أنظار المتابعين وأثار إعجاب الكثيرين بجسمها الرياضي ولياقتها الواضحة.اللقطة حصدت تفاعلاً كبيرًا خلال ساعات، حيث اعتبرها بعض المتابعين "مصدر إلهام" لمحبي الرياضة واللياقة البدنية.