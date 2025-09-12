منى زكي داخل عيادة تجميل.. هذا ما قامت به لوجهها (صور)



وظهرت منى في فيديو وهي تبدي رأيها في التعديلات التي أُجريت في وجهها، كما نشرت مقطعاً آخر وصوراً استعرضت فيها تفاصيل التعديل الذي خضعت له. قامت الفنانة بنشر صور وفيديوهات عبر خاصية الستوري على "إنستغرام" كشفت من خلالها زيارتها لعيادة تجميل لإجراء تعديلات في عضلات الوجه.وظهرت منى في فيديو وهي تبدي رأيها في التعديلات التي أُجريت في وجهها، كما نشرت مقطعاً آخر وصوراً استعرضت فيها تفاصيل التعديل الذي خضعت له.

وعلّقت منى على الصور والفيديوهات موجهةً الشكر الى الفريق الطبي الذي التعديلات البسيطة في وجهها.

يُذكر أن منى زكي تستعد خلال الفترة المقبلة للبدء بتصوير الجزء الثاني من فيلم " " مع النجم . (لها)